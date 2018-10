Halloween tenyeix de terror la televisió

Tot i que Halloween aixeca suspicàcies per part dels defensors recalcitrants de la castanyada, la festa nord-americana i tota la seva parafernàlia guanyen la partida, televisivament, a la tradició catalana. El seu vincle amb el terror fa que canals i plataformes aprofitin els dies i fins i tot les setmanes previs a la celebració per estrenar sèries o pel·lícules ambientades en el món del fantàstic i l’horror. Enguany, tant Netflix com la HBO o Movistar+ han volgut banyar en terror als espectadors estrenant ficcions plenes de morts sobtades, cases encantades i fenòmens paranormals. De l’allau de propostes en seleccionem algunes de les més destacades.

‘Castle Rock’

L’univers de Stephen King reunit en una única sèrie

Produïda per J.J. Abrams, Castle Rock, que es pot veure a Movistar+, agafa el títol del nom d’un poble fictici de Maine que ha sigut escenari de diverses històries de l’escriptor Stephen King, com Misery o La botiga. La sèrie, que ja té en marxa una segona temporada, no és una adaptació de cap història en concret de King sinó que és una espècie d’homenatge audiovisual que integra bona part dels elements que formen part de l’univers de l’escriptor. El punt de partida de la trama és el retorn al poble de l’advocat Henry Matthews Deaver, que porta anys allunyat de les seves arrels i records.

Per acabar de tancar el cercle de referències, dos dels actors principals de la sèrie ja han format part del món de King anteriorment: Sissy Spacek va ser la icònica protagonista de Carrie, i Bill Skarsgård es va posar en la pell del pallasso Pennywise a l’última adaptació cinematogràfica d’ It, de la qual ja està rodant la segona part.

‘La maldición de Hill House’

Netflix s’endinsa en una casa encantada

La gran aposta de terror de Netflix és una modernització del clàssic homònim de la literatura gòtica de Shirley Jackson, publicat el 1959. La sèrie té com a escenari la casa encantada més famosa dels Estats Units, que durant un breu període de temps va ser la llar dels Crain, una família amb cinc fills. El pas per la casa i el contacte amb el món paranormal els van traumatitzar i, vint-i-cinc anys després, encara tenen malsons. El responsable de l’adaptació, Mike Flanagan, assegura que la sèrie té potencial per a més temporades, tot i que considera que la història dels Crain ja està tancada.

‘Hereditary’

Una herència familiar diabòlica i angoixant

Publicitada com la millor pel·lícula de terror de l’any, Hereditary és la proposta de Filmin per celebrar la nit de Halloween. Escrita i dirigida per Ari Aster, que debuta amb aquesta cinta, se centra en la família Graham, que després de la mort de la matriarca, l’Ellen, descobreix els secrets aterridors dels seus avantpassats.

L’Annie (Toni Collette), la filla de la morta, treballa com a miniaturista, està casada i té dos fills. Després de la mort de la seva mare creu que ha arribat el moment de deixar enrere els traumes de la seva infeliç infància. En plena fase de dol, explorarà els seus orígens i els estranys costums de la seva mare, alhora que descobrirà que la seva filla, la Charlie, que tenia una relació molt estreta amb l’àvia, veu figures fantasmagòriques.

‘Las escalofriantes...’

La bruixa Sabrina s’acosta a les forces satàniques

A la nova sèrie de Netflix, Kiernan Shipka, la Sally Draper de Mad men, es posa en la pell de la bruixa Sabrina, icònic personatge sorgit als anys 60 de l’editorial Archie Comics. La innocència de l’anterior adaptació de les aventures de la bruixa, la sitcom titulada Sabrina, cosas de brujas, desapareix per donar pas a una sèrie que s’endinsa en el terror sense miraments.

A Las escalofriantes aventuras de Sabrina, la protagonista -mig humana, mig bruixa-és empesa per les seves ties Hilda i Zelda a comprometre’s amb el món de l’ocultisme i abandonar la seva vida d’adolescent humana. La sèrie, amb una marcada estètica gòtica, arrenca amb un primer episodi que, precisament, s’ambienta en els preparatius de la nit de Halloween.

‘Channel Zero’

Què s’amaga darrere de la porta misteriosa?

La HBO estrena avui la quarta temporada d’aquesta sèrie d’antologia basada en històries creepypasta, nom amb què es coneixen les llegendes urbanes terrorífiques que circulen per internet. Aquesta entrega, que porta per títol The dreams door, utilitza com a punt de partida el creepypasta Hidden Door, creat per Charlotte Bywater.

Els protagonistes són la Jillian (Maria Sten) i el Tom (Brandon Scott), una parella amb un matrimoni ple de secrets. Quan es traslladin a una casa nova descobriran una porta estranya al soterrani que farà que surti tot el que cadascú amaga.

‘Al borde de la realidad’

Confondre realitat i ficció amb la por com a teló de fons

En aquesta ficció documental de Netflix, els protagonistes de diferents experiències terrorífiques teòricament reals expliquen en primera persona què els va passar. El seu relat va acompanyat d’una recreació dels fets. En la primera temporada, de sis episodis de vint minuts, hi ha espai per a fantasmes de dones penjades en armaris, abduccions extraterrestres i nens morts que apareixen de sobte.

Un dels al·licients de la sèrie és intentar desxifrar si les històries que es mostren van succeir realment.

‘Light as a feather’

L’atracció adolescent per la mort

La HBO estrena el dimarts 30 d’octubre, just a temps per a Halloween, aquest thriller sobrenatural adreçat al públic adolescent. Les protagonistes són cinc noies, una de les quals acaba d’arribar al poble, que es reuneixen en un cementiri per jugar a un joc en què han d’intentar levitar. La Violet, l’última incorporació del grup, hi aporta un nou element: han de llegir una sèrie de prediccions sobre com moriran. Tot sembla una broma fins que les prediccions es fan realitat.