Havia de passar: ara Bèlgica també és ETA

Quan es va saber que l’advocat que assessorarà Carles Puigdemont i el seu Govern en la querella per rebel·lió és Paul Bekaert, els diaris hostils contra el Procés van agafar el rave per les mateixes fulles: el fet que aquest lletrat hagi defensat alguns membres d’ETA. El sol fet de recordar-ho, genera la pregunta immediata: ¿quin valor té aquesta peça de context, des del punt de vista informatiu? Ben poc. Només se m’acut que deu ser un professional que deu conèixer bé el sistema judicial espanyol i els seus viaranys més sinistres. En canvi, recordar aquesta minúscula part del seu currículum sí que té un efecte connotatiu immediat: assimilar, per contagi, Puigdemont a ETA. Posar-los a la mateixa categoria. Alguns diaris, com ‘El País’, ho expressaven rigorosament, i l’única crítica possible era la del context descontextualitzador: “Puigdemont contracta un advocat que va defensar membres d’ETA”. D'altres, com ‘El Periódico’, tiraven pel dret i amb un titular com “L’advocat d’ETA a Bèlgica afirma que assessora Puigdemont” se suggeria que Bekaert era poc més que un assalariat de la banda terrorista, quan en realitat la seva reputació és en tant que especialista en drets humans.

En tot cas, el titular que més celles ha fet alçar és el d’Europa Press: “Bèlgica, d’antic refugi d’etarres a destí de Puigdemont”. Que sigui una agència la que el difongui encara ho fa més lamentable: se suposa que una agència, en adreçar-se a mitjans molt diversos, ha de mantenir a les seves notícies una neutralitat informativa que no violenti part de la seva clientela. 'Puigdemont is the new ETA', diu Europa Press. I es queda tan ample.

Esclar, és difícil no sucumbir a una assimilació dels independentistes amb ETA. Només se m’acut una manera d’evitar-ho, atès l’hemeroteca: comparar-los amb els nazis.