Helena Garcia Melero: “Presentar ‘La Marató’ en solitari fa respecte i vertigen”

Helena Garcia Melero, una de les cares més representatives i emblemàtiques de TV3, es torna a posar al capdavant de La Marató, un programa de 15 hores, des de les 10 del matí fins a la una de la matinada, que donarà visibilitat a les malalties infeccioses. A diferència de l’any passat, que va presentar l’esdeveniment solidari al costat de Ramon Pellicer, Garcia Melero s’enfrontarà a la cita anual en solitari, un repte que ja havia experimentat anteriorment: l’any 2005, quan el programa no era tan llarg, va comandar tota sola l’edició dedicada a l’Alzheimer i altres malalties del cervell.

¿Continua fent respecte presentar La Marató ?

Sí, el mateix, ni més ni menys. Tinc les mateixes sensacions que l’any passat tres dies abans de La Marató.

Tot i que aquesta vegada has estat implicada en el programa des del principi...

Sí, és veritat, però ha sigut una feina de periodista, de carrer, i de conèixer els testimonis. He tingut l’oportunitat de capbussar-me en les malalties, de parlar amb els metges i els pacients, tot el que implica la preparació prèvia de La Marató. Però quan s’acosta l’hora del macroprograma i el directe, les sensacions tornen a ser les mateixes.

¿T’esperaves que et tornessin a proposar presentar La Marató ?

Quan al setembre em vaig proposar per treballar a La Marató ho vaig fer perquè tenia clar que no la presentaria, perquè ja havia fet la dels 25 anys, però em semblava un lloc bonic per treballar. Després em van dir que la presentaria i vaig estar encantada, però no formava part dels meus plans.

¿Ara tens una visió diferent del programa?

Sí, treballar en la prèvia et dona una visió de conjunt. Quan faci les entrevistes i arribin els testimonis, només mirant-los a la cara ja sabré què els ha passat. Els altres anys també, però era diferent, perquè només participava en la trobada de malalts que es fa els dies previs. Per a mi és com tancar el cercle, perquè això no ho havia fet abans. Ara no entenc com havia sigut capaç de presentar La Marató sense haver fet aquesta feina prèvia que és necessària i dona més sentit al fet de presentar-la.

¿Participar en la preparació del programa et dona més proximitat als pacients?

Sí, coneixes molt més els testimonis i ells s’han familiaritzat amb tu i se senten més segurs. En el fons estàs mostrant una deferència cap a ells i això ja fa que estiguin més oberts.

Quin és el cas que t’ha impactat més?

El Manuel, que va patir una sèpsia quan treballava de conserge en una escola i amb qui vaig poder passar tot un dia. En poques hores es va trobar malament i, en poques hores, gairebé mor. Finalment li van amputar els dits de la mà i les cames i van aconseguir aturar la infecció, però les seqüeles que li han quedat de per vida, tant per a ell com per al seu entorn, han sigut molt dures. També hi ha casos molt forts amb nens, com el Dídac, que amb un any va patir una infecció que es va agreujar i li van haver de tallar la cama. Són casos que és inevitable que et colpeixin molt però te n’has de distanciar perquè les emocions no et vencin.

Com es controlen les emocions durant el programa?

El directe ajuda a controlar les emocions i tu mateixa et vas modulant. És cert que hi ha moments que és molt complicat, però tampoc passa res perquè som persones i ens emocionem. A La Marató la gent s’emociona i sempre hi haurà casos que seran més colpidors que d’altres.

¿Creus que les malalties infeccioses són especialment desconegudes?

Per a mi, personalment, són les gran desconegudes en molts aspectes. Quan he presentat altres edicions com la de l’Alzheimer, eren malalties que tenim molt a l’ordre del dia i sabia què eren o coneixia familiars que les havien patit. La sèpsia, per exemple, que és una de les malalties en què incidirem, és bastant desconeguda.

Presentar La Marató sola fa por?

Sí, fa respecte i vertigen, les coses com siguin. No puc mirar l’hora 15 perquè m’agafa pànic. Començaré, aniré fent i de cop diré: “Han passat dues hores?” L’any passat feia un tuit indicant cada hora i era impressionant que ràpid que passava el temps. Ja passa ràpid normalment però quan fas La Marató desapareix.

Aquest any veurem la teva cara juganera amb uns gags humorístics...

Sí, hem jugat amb tot el que hem pogut. Ens hem espremut en tots els vessants que puguem tenir, i si tenim una part humorística la intentem explotar, tenint en compte que jo no soc humorista ni m’hi assemblo.

Sembla, però, que tens dots d’actriu...

Tots en devem tenir d’amagats. Quan tens un bon guionista que et diu cap on has d’anar s’aconsegueixen bons resultats.