Hi haurà novena temporada de ‘The walking dead’

Els zombies de The walking dead tenen intenció de seguir caminant la seva llarga marxa televisiva. La cadena AMC ha renovat la sèrie per una novena temporada, tot i que l’última tanda d’episodis ha sigut la menys vista (i accentua una tendència decreixent des de fa uns anys). Per mirar de revertir aquesta situació, els productors han instat un canvi destacat: el showrunner ja no serà Scott M. Gimple, sinó que Angela Kang serà qui a partir d’ara lideri l’equip de la sèrie i dissenyi les trames principals.

Però tot i que Gimple deixi el càrrec, i que ho faci enmig de crítiques dels fans per algunes de les seves decisions a la vuitena temporada, la productora no prescindeix d’ell, sinó que l’ascendeix a coordinador, amb la missió de vetllar per tots els continguts presents i futurs de la marca The walking dead. Kang, per la seva banda, serà la quarta showrunner de la sèrie. Hi treballa com a guionista des del 2011 i com a coproductora executiva des del 2013.