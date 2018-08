Hillary Clinton i Steven Spielberg s'uneixen per fer una sèrie sobre el sufragi femení

Hillary Clinton debutarà com a productora televisiva amb una sèrie sobre les sufragistes que van lluitar pel vot femení a principis del segle XX. Per a aquesta nova aventura, l'ex secretària d'Estat nord-americana s'unirà a Steven Spielberg i la seva productora, Amblin TV.

El projecte és l'adaptació televisiva de 'The woman's hour: the great fight to win the vote', el llibre d'Elaine Weiss que explica com es va gestar la dinovena esmena de la Constitució nord-americana, que prohibeix negar el vot a una persona a causa del seu sexe. L'acció del llibre transcorre durant sis setmanes de l'estiu del 1920.

Segons avança 'The Hollywood Reporter', després d'adquirir-ne els drets Amblin planeja adaptar el llibre com una pel·lícula per a televisió o una minisèrie i oferir-la a les televisions per cable (HBO i Showtime) o a les principals plataformes de 'streaming' (Netflix, Apple, Amazon i Hulu).

"'The woman's hour' és tant un llibre apassionant com una inspiració per a tots –joves i grans, homes i dones– en aquests temps perillosos. Podria haver anat tot malament, però aquestes dones nord-americanes no van acceptar un 'no' per resposta: el seu triomf és un llegat que hem de protegir i emular", ha explicat Clinton.