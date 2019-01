Ho hauràs d'intentar més fort, Casado

260x366 portada mundo 14/1/18 portada mundo 14/1/18

Tu ho intentes. Hi poses ganes, tries les paraules, fas les trucades als contactes que toquen i creues els dits perquè la cobertura als diaris de l'endemà et sigui amable. En aquest cas, com que Casado està recosint el PP i busca la foto al costat tant d'Aznar com de Rajoy, ha de llançar el missatge que no està llançant el partit als peus dels cavalls de Vox fent-li el joc i ballant la seva música. I, així, 'La Razón' s'afanya a treure'l de sota les peülles: "Casado farà una refundació ideològica del PP davant de Vox", escriuen a portada. I l''Abc' s'hi suma, prest: "Casado rearma el PP a Madrid per apuntalar el seu lideratge", diu la seva primera pàgina, amb un subtítol en què juren i perjuren que "el president popular aposta pel centre". Però la moderada 'La Vanguardia' s'absté, en aquesta mà de pòquer, i constata: "Malestar al PP per la sintonia de Casado amb Vox". ¿No deia la caverna que se n'estava distanciant? No cola ni tan sols a casa seva.

La prova definitiva de la mentida la dona la portada d''El Mundo', definitivament el diari més voxificat de l'Espanya de la post-Transició. Entrevisten Isabel Díaz Ayuso, candidata del PP a la Comunitat de Madrid, i la cita que destaquen de titular és: "Vox no proposa res que no hagi vist abans dins del PP". Fora màscares: no hi ha més preguntes, senyoria! Al diari, a més, hi fan sortir Casado recitant el mític discurs "Nosaltres pocs, feliços pocs, nosaltres, colla de germans...", de l'obra 'Enric V' de Shakespeare, pronunciat abans de la Batalla d'Azincourt. Una exaltació nacionalista d'upa a càrrec d'un rei de qui la historiografia moderna debat sobre si hauria de ser considerat un criminal de guerra. Però diria que aquests detalls no li fan perdre la son al rutilant líder Casado. 'To Vox or not to Vox, that is the question...'