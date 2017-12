‘Homo Zapping’ per acomiadar l’any (abans d’hora) a Neox

Com és tradició des de fa sis anys, Neox acomiada avui el 2017 amb 24 hores d’antelació. Ho farà amb un programa especial que inclourà la transmissió de les precampanades i que, igual que l’any passat, anirà a càrrec de l’equip de l’espai d’humor Homo Zapping, que va reaparèixer justament fa un any després d’una dècada de descans i que aquest estiu va tenir una temporada completa en aquesta mateixa cadena del grup Atresmedia.

Com a novetat, l’emissió d’avui a la nit comptarà amb la presència de José Corbacho i Edu Soto, que formaven part de l’equip original de l’espai (de fet, Corbacho n’era el director) però que fins ara s’havien mantingut al marge de la represa. L’especial, que començarà a les 23.00, farà un particular resum de l’any a partir d’esquetxos que parodiaran programes de televisió com El objetivo, Mi casa es la tuya, Cuarto milenio, Operación Triunfo, MasterChef i La ruleta de la suerte, entre molts més.

A mitjanit, els dobles de María Teresa Campos, Àngel Llàcer i Alberto Chicote seran els encarregats de conduir les precampanades, que s’emetran en directe des de la Puerta del Sol de Madrid.