‘Homo zapping’ estrena una segona temporada a Neox

Després de tornar a la graella amb una temporada completa l’estiu passat, Homo zapping estrena una nova entrega de paròdies a Neox. L’espai, produït per El Terrat, va reaparèixer a la televisió amb un especial del Cap d’Any del 2016, deu anys després d’haver sigut retirat d’Antena 3. La bona acollida va propiciar que Atresmedia apostés per ressuscitar el format amb temporades completes.

La nova entrega -que tindrà aparicions especials de l’actor Octavi Pujades, la Terremoto de Alcorcón i Ana Guerra, d’ OT - tindrà paròdies d’espais televisius, com ara les sèries The handmaid’s tale i La casa de papel, els talents Maestros de la costura o OT, o l’informatiu El objetivo. Els periodistes Matías Prats i Mónica Carillo, la youtuber Soy una Pringada o María Teresa Campos són alguns dels personatges famosos que protagonitzaran les imitacions del programa. Els encarregats de perpetrar els esquetxos són cares habituals del repartiment, com ara Sílvia Abril, David Fernández, Mónica Pérez o Fermí Fernández, però també noves incorporacions com ara Alba Florejachs i Aitor Galisteo.