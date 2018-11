‘House of cards’ entona el seu cant del cigne sense Kevin Spacey

En la cinquena temporada de 'House of cards', Claire Underwood reclamava el seu moment. I aquest moment ja ha arribat, encara que, en part, hagi sigut motivat per qüestions extraficcionals. El 'thriller' polític s’acomiada definitivament dels espectadors amb una sisena temporada que arriba demà a Movistar+ en format marató, una nova entrega en què el personatge de Robin Wright és la màxima protagonista després que la sèrie acomiadés Kevin Spacey arran de les acusacions d’abús sexual que va fer públiques l’actor Anthony Rapp l’octubre del 2017.

Amb el Frank fora d’escena, la Claire és ara la dona més poderosa del món –la presidenta dels Estats Units–, un estatus que es començava a intuir en el final de la cinquena entrega. El moment d’esplendor de la Claire coincideix també amb un procés d’empoderament de Wright en el si de la producció: quan es van multiplicar les acusacions contra Spacey, l’actriu va fer un pas endavant per salvar la sèrie de la crema i aconseguir un final a l’altura de la ficció.

En el moment de la publicació de l’article que detallava l’abús a Anthony Rapp, 'House of cards' ja estava immersa en el procés de producció de l’última temporada: s’havien acabat d’escriure vuit guions i la trama de tota l’entrega ja estava planejada. La possibilitat de cancel·lar la sèrie significava deixar sense feina 2.000 persones que, d’una manera o altra, estaven involucrades en la producció. “Vaig ser molt feliç quan Netflix i MRC [la productora] van decidir de manera conjunta donar als fans un tancament com cal a la sèrie, i acabar-la de la manera que sempre van voler”, explica Wright, que va liderar el moviment de pressió per intentar convèncer les dues companyies de la necessitat de continuar endavant amb 'House of cards', tot i el daltabaix provocat per les revelacions sobre Spacey. No ha sigut l’únic moment de lideratge de Wright durant aquesta sisena temporada: l’actriu ha dirigit l’episodi final de la sèrie.



L’ombra allargada d’Underwood

Tot i que finalment es va prendre la decisió de continuar la sèrie sense Spacey, això no vol dir que el personatge de Frank Underwood s’obviï de manera deliberada. Com ha passat a ' Los Conner', la continuació de 'Roseanne', el personatge mor però la seva influència persisteix. “Hauria sigut absurd negar la poderosa existència i l’ombra de Francis Underwood, així que tota la resta dels personatges han de processar què va passar amb ell abans d’aquesta temporada”, assegura a 'Variety' Melissa James Gibson, 'co-showrunner' de la sèrie al costat de Frank Pugliese.

Mentre fa front a la mort del seu marit, la Claire seguirà estenent l'entramat de conspiracions que tant agradava al Frank. “Crec que aquesta temporada ella emergirà com una antiheroïna amb moltes més capes que les que tenia ell [el Frank]”, explica Pugliese, que remarca la seva satisfacció per escriure una antiheroïna després de més d’una dècada en què la televisió ha apostat per antiherois. “Per a nosaltres era realment important, especialment en aquesta temporada, mostrar que Claire Underwood és una antiheroïna tan complexa com ho ha sigut Francis durant les cinc temporades anteriors i establir una equitat sense pietat: ella és una persona empoderada, complexa, defectuosa i fascinant”, assegura Gibson.

Amb la nova dimensió de la Claire, gestada de manera gradual durant tota la sèrie, Wright confessa que es compleix la promesa que li va fer David Fincher, creador de la sèrie, quan la va fitxar. Llavors, el creador li va assegurar que el personatge aniria molt més enllà de ser simplement la dona del polític, una trajectòria que arriba al seu zenit en aquesta temporada.

Com el Frank, la Claire tindrà els seus propis enemics. Diane Lane i Greg Kinnear se sumen a la sèrie com els multimilionaris germans Annette i Bill Shepherd, font de maldecaps per a la presidenta dels Estats Units. Ella havia sigut amiga de la Claire fa molts anys i no tindrà cap problema en fer ús dels seus secrets per aconseguir els seus objectius. Els nous personatges estan inspirats en els germans Charles i David Koch, dues de les persones més riques dels Estats Units i conegudes per les seves importants donacions al partit republicà.

Amb l'arribada al poder de la Claire, 'House of cards' confirma que l'èxit de la sèrie, creada per ser el vehicle de lluïment de Kevin Spacey, l'ha acabat capitalitzant Robin Wright.