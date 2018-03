Huawei P20 Pro aposta per la triple càmera

Huawei és una empresa ambiciosa: s’ha proposat ser la segona marca mundial en vendes de smartphones abans que acabi el 2019, i començar l’any 2022 en primera posició d’aquest mercat. Aquesta temporada, l’aposta del fabricant xinès per aproximar-se al seu objectiu és la nova sèrie P20, que va presentar dimarts a París en un acte programat després del Mobile World Congress per no haver de competir amb els rivals per l’atenció del mercat.

A diferència de les generacions anteriors del producte, el model protagonista del llançament és el de pantalla més grossa: el P20 Pro (899 €), de 6,1 polzades. Malgrat ser de tecnologia OLED, no mostra cap informació quan està apagada, com sí que fan els telèfons equivalents de Samsung i LG, però ocupa gairebé tot el frontal de l’aparell, com ja és de rigor. El gairebé és perquè a la part inferior hi ha el lector d’empremta dactilar, que manté les pràctiques funcions de botó de navegació dels models precedents i és un dels dos sistemes de desbloqueig biomètric possibles; l’altre és el lector facial, que funciona amb una rapidesa sorprenent. A la part superior, la característica osca (el notch, en anglès) per a la càmera i l’auricular que Apple va introduir amb l’iPhone X i altres marques han anat adoptant. Amb tot, Richard Yu, el conseller delegat de Huawei, presumeix: “Nosaltres la tenim més petita que Apple”.

Prestacions fotogràfiques

L’element que fa del P20 Pro un smartphone únic al mercat és al darrere: la càmera triple. El captador principal en color té una resolució de 40 megapíxels (Mpx), tot i que els agrupa de quatre en quatre per captar més llum i equival així a una càmera de 10 Mpx; el complementa un segon captador de 20 Mpx, aquest en blanc i negre, en una configuració certificada per Leica que ja coneixíem des del model P9. La novetat és el tercer captador, de vuit megapíxels de resolució amb teleobjectiu, que combinat amb els altres proporciona una funció de zoom òptic de tres augments i, afegint-hi la intel·ligència artificial del processador Kirin 970, un zoom híbrid de cinc augments amb molt menys soroll en les imatges que les ampliacions digitals d’altres telèfons. Les tres òptiques estan disposades verticalment en un costat, una altra referència visual a l’iPhone X. El grup també inclou un sensor de temperatura de color que millora la naturalitat de les imatges captades.

L’aplicació de càmera permet ajustar manualment els paràmetres, però els automatismes d’intel·ligència artificial reconeixen més de 500 tipus d’escena i configuren la foto de manera òptima. Les més espectaculars són les fotos nocturnes: quan hi ha poca llum, el P20 Pro grava sis segons d’imatges i les combina per obtenir la imatge perfecta, sense necessitat de trípode. Com és natural, el telèfon també roda vídeos a càmera superlenta, 960 quadres per segon. En general, els resultats fotogràfics són magnífics, homologables als dels millors smartphones del mercat, i especialment destacables en les fotografies en blanc i negre i en les que requereixen més augments de zoom.

El P20 Pro també ret homenatge als iPhone en altres aspectes: la capacitat d’emmagatzematge és generosa, 128 gigabytes, però no es pot ampliar amb targeta microSD. I a més de ser el primer telèfon de Huawei resistent a l’aigua i la pols, també és el primer model de la marca sense sortida minijack d’auriculars: els de botó que s’inclouen s’han de connectar al terminal de càrrega USB-C, igual que els opcionals dotats de cancel·lació de soroll (79 €) que també es van presentar dimarts. L’alternativa són uns auriculars sense fils -com els nous FreeBuds (159 €), amb estoig que fa de bateria de reserva, com els IconX de Samsung i els AirPods d’Apple-. Per això sorprèn que Huawei s’hagi quedat a la versió 4.2 de Bluetooth i no hagi adoptat com els seus dos rivals la versió 5, que permet escoltar el so per dos dispositius al mateix temps. L’audició sense auriculars és correcta, en estèreo amb possibilitat d’efecte envoltant Dolby Atmos.

L’autonomia de la bateria en la prova estàndard Geekbench és d’unes sis hores, per sota dels rivals i menys de la que es podria esperar d’un telèfon amb bateria de 4.000mAh. Ara bé, a canvi, com és habitual en Huawei, també és l’aparell que es carrega més ràpid de la seva categoria, sempre que facis servir el carregador i el cable inclosos. En canvi, no té funció de càrrega sense fils. Richard Yu assegurava a l’ARA aquest dimarts que els consumidors no demanen aquesta funció, i potser per això va quedar una mica desconcertat amb la quantitat de mans aixecades quan va consultar a la resta de periodistes presents qui la feia servir.

Amb un preu per sota dels 900 euros, el P20 Pro és una proposta extremadament competitiva en la gamma alta del mercat. El Galaxy S9+ de Samsung, que costa 50 euros més, és encara més complet, però la càmera triple del nou Huawei i el software que l’acompanya en fan un candidat destacat a millor smartphone fotogràfic de l’any. Curiosament, la marca xinesa també va presentar dimarts el model Mate RS Porsche Design, també amb càmera triple però amb càrrega sense fils i acabat de luxe. Però dubto que el públic disposat a pagar-ne el preu, entre 1.695 i 2.095 euros, vulgui cap altre mòbil que no sigui un iPhone.