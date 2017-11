Hulu farà una sèrie basada en ‘Quatre bodes i un funeral’

L’última producció de fa anys que ha estat seleccionada per tornar a l’actualitat és Quatre bodes i un funeral, la pel·lícula que als anys noranta va donar fama internacional a Hugh Grant i Andie MacDowell. Aquesta comèdia romàntica de Mike Newell tornarà en forma de sèrie de la mà de la cadena de streaming Hulu, que s’ha sumat a la moda de revendre històries que han funcionat. En aquest cas no serà només la història el que se salvarà, ja que també hi serà Richard Curtis, guionista de la cinta original.

Tal com publica el portal especialitzat Deadline, la sèrie reproduirà l’aproximació de la pel·lícula als seus protagonistes temporada rere temporada, en comptes d’explicar aquesta història al llarg de diverses temporades. És a dir, cada bloc de capítols tindrà un grup d’amics diferents, que la sèrie observarà des del punt de vista sentimental. Es calcula que l’estrena podria tenir lloc a finals del 2018 o principis de 2019. El film va recaptar 245 milions de dòlars a tot el món l’any 1994.