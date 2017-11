Humiliació i llenguatge del maltractador per a Forcadell

260x366 portada abc 10/11/17 portada abc 10/11/17

Que la presidenta d'un Parlament passi una sola nit a la presó és –a banda d'escandalós– una notícia innegable. Però alguns diaris jugaven a minimitzar-ho. "Forcadell evita la presó després de renegar de la DUI i acatar la Constitució", titula en portada 'La Razón'. L''Abc', per cert, la feia renegar ja "del Procés". I "renegar" sortia en primera pàgina també d''El Mundo', en una demostració evident de la voluntat d'humiliar políticament Forcadell. La gran meta de l'ofensiva repressora de l'Estat no és la victòria política, sinó la submissió.

Però estàvem en aquest "evita la presó", a seques, quan altres diaris de Madrid són més hàbils i parlen d'evitar "la presó incondicional". De moment Forcadell ja hi ha passat una nit, a l'espera de reunir la fiança. Em sembla significatiu que, a Catalunya, tant 'La Vanguardia', com 'El Punt Avui', com l'ARA, parlin de presó amb fiança i no "d'evitar la presó" com els de Madrid. En canvi, a 'El Periódico' el titular és "Fiança i a casa". També em sembla eloqüent que, on tothom parla de "presó" –i a 'La Vanguardia el verb és "entra"– el rotatiu de Zeta opti pel seu contrari, "casa". I cap diari català parla de renegar: l'estratègia processal només apareix a l'últim subtítol de 'La Vanguardia', que diu que la presidenta "acata" el 155.

Per cert, mereix esment aquest titular de teletip d'Europa Press: "Forcadell passarà aquesta nit a la presó d'Alcalà Meco perquè no ha reunit encara els 150.000 euros de fiança". Bonica manera de traspassar la culpa a la víctima. La xifra de la fiança es va anunciar a les 10 de la nit. ¿Potser havia d'anar de caixer en caixer retirant l'equivalent a uns dos anys del seu sou? No: Forcadell passa la nit a la presó perquè el jutge no li ha permès, com als altres encausats, un marge d'uns quants dies per reunir els diners. Prou culpabilitzar la víctima.