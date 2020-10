El setge de l'IVA a la Corporació s'agreuja amb un nou conflicte de 22,7 milions

Més núvols negres sobre la precària situació econòmica de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). L'Estat ha obert un altre front financer, a compte de les declaracions d'IVA del novembre del 2017 a l'abril del 2020. L'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT) considera que no li ha de tornar els 17 milions d'euros que la radiotelevisió esperava, a compte d'unes sol·licituds de rectificació que han quedat desestimades i que corresponen al període comprès entre el novembre del 2017 i el desembre del 2018. Ho ha revelat la presidenta en funcions de l'ens, Núria Llorach, durant la sessió de control parlamentari d'aquest divendres. Segons ha detallat, aquesta actuació comporta, a més, l'aturada dels retorns d'IVA mensuals, la qual cosa vol dir que hi ha 5,7 milions que també esperava ingressar i, de moment, queden retinguts, amb l'agreujant que aquesta quantitat s'incrementarà cada mes.

Per al diputat Ferran Mascarell, de JxCat, aquesta crisi de l'IVA demostra que la Corporació "està sotmesa a un setge polític, econòmic i ideològic de les institucions de l'Estat i d'alguns dels partits que hi donen suport". Qui va ser també conseller de Cultura creu que hi ha "una voluntat inequívoca de perjudicar la televisió i, per tant, el dret dels catalans a una comunicació lliure, democràtica i oberta".

Llorach, que tradicionalment havia evitat considerar el conflicte com a polític, ha augmentat aquest divendres un grau el to, quan ha explicat que això "és una guerra, i no una crisi". Aquests 17 milions se sumen als 124,7 milions que l'Agència Tributària reclama a TV3 per l'IVA del període comprès entre el gener del 2015 a l'octubre del 2017.

L'Estat va començar a aplicar, sense previ avís, un criteri nou segons el qual la Corporació havia de pagar IVA de l'import rebut en forma d'aportació del Govern (la seva principal font de finançament). Al novembre del 2017 va canviar la llei per deixar fixat aquest criteri. La CCMA té interposada una reclamació davant el Tribunal Econòmic Administratiu Regional de Catalunya, per al període anterior al canvi de criteri, ja que considera que l'antiga llei avala el seu mètode de càlcul.

En paral·lel, i de manera discreta, la Corporació havia fet una consulta amb la Direcció General de Tributs de l'Estat sobre si podia aplicar ara un mètode de càlcul –basat en distingir el servei públic de l'activitat comercial dels mitjans– segons el qual podia liquidar un IVA de 4 milions anuals, en comptes dels 20 que es pretenien inicialment. La resposta de l'organisme va ser que ells no hi veien problema, però que era l'AEAT qui tenia l'última paraula. I l'última paraula ha sigut un no.

En aquest context, i a l'espera de saber com es resol aquesta crisi –i com queda reflectit als llibres de comptabilitat–, Llorach ha estimat que tancarà l'any generant, aproximadament, un milió d'euros de dèficit. Ho aconseguirà, però, després d'haver rebut una aportació extraordinària de 6 milions procedent del departament de Cultura –que espera poder convertir en recurrent– i una del Govern d'1,5 milions.

"Estan disposats a carregar-se les televisions autonòmiques estatals per mirar de perjudicar i minimitzar TV3", ha conclòs Mascarell, en el torn de repregunta.