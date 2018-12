Quan és el desinfectador Borrell qui reclama el diàleg

260x366

S’està convertint en un fet habitual: cada diumenge, encara que no hi hagi un tema d’actualitat concret, els diaris de Madrid obren les seves portades amb Catalunya. Saben que el seu relat distorsionat fa vendre diaris. L’'Abc', per exemple, porta set portades consecutives sobre la qüestió catalana, tot i que en realitat aquí ven poquíssims diaris. El més rellevant, però, és que avui ‘El Mundo’, que darrerament està excel·lint en l’art de la pintura poc figurativa, entrevisti Zapatero i obri amb la cita: “No són colpistes; jo animo Sánchez a seguir amb el diàleg”. Quan això ho publica un mitjà que fa mesos i mesos que tracta de prototerroristes l’independentisme... hom pot imaginar el tipus de comentaris que s’acumulen dels lectors d’'El Mundo’ a l’edició digital. Les freqüents referències a Vox expliquen bé el moment present d’Espanya (i com diaris com ‘El Mundo’ l’han afavorit).

Mentrestant, els rotatius catalans venien tots amb portada publicitària falsa: fa unes setmanes criticava aquesta pràctica així que, 'fair is fair', és just que consigni avui que ningú, inclòs l’ARA, se n’escapa. Un cop superada, hi havia crides al diàleg tant a ‘La Vanguardia’ com a ‘El Periódico’, tot i que era en el diari de Zeta on arribava per via del més singular missatger. Ni més ni menys que Borrell, àngel desinfectador, lord de l’ibuprofèn, mestre bomber piròman de les declaracions flamígeres que ha eclipsat Meritxell Batet (la ministra que, en teoria, havia de fer de pont entre governs). “Diàleg per recuperar el catalanisme”, deia l' article. I acusava l’independentisme de boicotejar la via oberta per Sánchez i de no reconèixer el contrari. No es feia, esclar, la pregunta simètrica: ¿reconeix l’unionisme el dret a ser independentista? Mentrestant no es respongui això honestament, el ministre no pot parlar d’ibuprofens. Ni tan sols de Talquistina.