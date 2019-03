Idris Elba pren Netflix per assalt

Mentre any rere any els rumors s’entesten en situar-lo en la carrera per convertir-se en el nou James Bond, Idris Elba continua la seva croada per convertir-se en una gran estrella. L’actor -que suma al seu currículum les facetes de director, productor, músic i DJ- desembarca avui a Netflix amb dos projectes: la comèdia Turn up Charlie i la cinquena temporada de Luther, que al Regne Unit ha emès la BBC.

Les dues estrenes permeten traçar el camí que ha portat Elba fins al moment de reconeixement actual: John Luther és un dels personatges que el van convertir en un actor de referència per als serièfils, mentre que la comèdia és el seu primer gran projecte personal per a Netflix.

Tints autobiogràfics

Turn up Charlie no amaga certes semblances entre el personatge principal de la comèdia i l’actor. Elba interpreta el Charlie del títol, un DJ en hores baixes que en plena desesperació econòmica actua en qualsevol lloc, fins i tot en casaments d’amics. És en una d’aquestes celebracions on es retrobarà amb el seu millor amic de la infantesa, el David, una estrella del cinema que acaba de canviar Los Angeles pel Regne Unit per passar més temps amb la seva dona Sara (Piper Perabo), una DJ d’èxit, i la seva filla, la Gaby, una nena d’11 anys força problemàtica. La necessitat d’ingressos i la possibilitat d’utilitzar els contactes de la Sara faran que el Charlie accepti ser el cangur de la Gaby. Elba té una mica més de sort que el Charlie a l’hora de fer de DJ: va punxar al casament del príncep Enric i Meghan Markle i formarà part del cartell de la pròxima edició de Coachella.

Quan es tracta de projectes propis, Elba té més tirada per la comèdia que no pas pel drama, el gènere que li ha donat més visibilitat amb sèries com The wire. L’humor estava present en la seva primera ficció televisiva, In the long run, el relat semiautobiogràfic sobre les vicissituds d’una família immigrant al Regne Unit dels anys 80, i torna a aparèixer a Turn up Charlie. Elba, fill de mare de Ghana i pare de Sierra Leone, assegura que va crear aquesta sèrie per tenir un projecte que li permetés mostrar el seu cantó còmic sense caure en el ridícul i sorprendre els seus seguidors.

On no els sorprendrà tant, perquè fa temps que té agafada la mida al personatge, és en l’última entrega de Luther, una sèrie que està tota disponible a Netflix. Després de fer esperar quatre anys els espectadors, Luther torna amb quatre episodis que rebusquen en l’essència d’aquest thriller policíac que mostra la cara més fosca i inquietant de Londres. Una temporada que no serà un punt final sinó un punt i seguit, ja que Elba assegura que hi haurà més entregues.

Una de les claus de l’èxit de Luther en el seu moment va ser la dinàmica que s’establia entre l’inspector John Luther i la psicòpata Alice Morgan, interpretada per Ruth Wilson. Tot i que la seva última aparició va ser al final de la tercera temporada, els creadors de la sèrie ja van anunciar que, per a la tranquil·litat dels fans, Wilson estaria present en els nous episodis. De fet, l’actriu va avançar recentment que s’havia plantejant la possibilitat de fer un spin-off centrat en el seu personatge.

Està per veure si la química entre Luther i l’Alice segueix sent igual d’efectiva en el mar de possibilitats que és Netflix, on avui també s’estrenen la sèrie d’animació Love, death and robots i la cinquena temporada d’ Arrested development.