Iñaki Gabilondo deixarà de fer anàlisi política diària: "Estic empatxat"

El periodista Iñaki Gabilondo ha anunciat avui a Hoy por hoy (Cadena SER) que deixarà de fer anàlisi política diària però que continuarà vinculat al programa d'Àngels Barceló a través d'una secció fixa que farà els dilluns. "Em retiro dels comentaris polítics per petició pròpia. Desitjo deixar de fer comentaris i anàlisis polítiques. No em sento capaç de continuar amb el meu apunt diari; el problema soc jo, estic empatxat -ha explicat el periodista-. Per sumar-se al dia a dia d'una lluita partidista tan aferrissada calen unes forces que jo ja no tinc i una fe que flaqueja. No vull ser el pessimista de les 8.30 h", argumenta.

Gabilondo, però, sí que té ganes de continuar col·laborant amb la ràdio, i per això farà una secció setmanal els dilluns a partir de les 10.00 h. Serà un espai en què, segons ha explicat, "es parlarà i es mirarà la vida, el futur, la política de les coses". "Vull fer alguna cosa diferent, i m'agradaria escoltar, escoltar els joves, que ens estimulin amb el que estan fent", ha detallat. De fet, avui ja ha fet una primera entrega de la seva nova secció, una conversa entre ell i Barceló en què han parlat del temporal Filomena, del covid i de serveis públics.