Iñaki Gabilondo vol explicar Espanya amb ‘La vista atrás’

El periodista Iñaki Gabilondo ha començat el rodatge del seu nou projecte per a Movistar+, 'La vista atrás', un programa que, amb tres capítols, explicarà la transformació que ha experimentat Espanya en les darreres dècades. Per fer-ho, Gabilondo recorrerà a històries personals de tres generacions de diverses famílies que exemplifiquin els canvis que han marcat la història del país. En aquest sentit, el programa busca, entre altres coses, casos de famílies que hagin emigrat del camp a la ciutat o que s’hagin dedicat a un mateix ofici de formes diferents arran de les transformacions socials i econòmiques.

Aquest no és l’únic programa que Gabilondo té en marxa amb la plataforma de Telefónica. Properament reprendrà 'Cuando ya no esté', programa que arriba a la quarta temporada. En aquest format, el periodista, amb l’ajuda de diferents experts, intenta esbrinar com serà el món d’aquí 25 anys.