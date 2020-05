Indigna manipulació de dades amb els casos infantils

260x366 portada razon 12/05/20 portada razon 12/05/20

Diu La Razón en portada: "Un 30% més de casos en nens després de sortir al carrer". Esclar, el lector llegeix això i tanca els seus plançons amb pany i forrellat per alimentar-los amb Tranchettes per sota la porta. O bé despenja la forca que guarda sobre la llar de foc i enfila el camí cap a la Moncloa. Però és que resulta que estan comptant les dades acumulades. Per tant, des de l'inici de la pandèmia, confinats o no, els casos han anat augmentant fins als 829 actuals. El diari fa el seu càlcul trampós des del 26 d'abril, és a dir 16 dies. Per tant, el ritme de contagis en els nens, en aquestes dues setmanes llargues, en realitat ha anat a la baixa. I és aquest ritme, el que importa. El text de la notícia s'encarrega de desmentir el de portada, de fet: "Els casos registrats en nens continuen pujant, encara que sigui a un ritme més baix que a l'inici". O, més endavant, se cita Fernando Simón per dir: "Concloure amb certesa absoluta és molt complicat, però si s'hagués detectat un efecte de transmissió ja s'hauria observat". De fet, la majoria de mitjans titulaven en positiu, també amb les dades catalanes, ja que el Govern ha afirmat que no s'ha detectat "cap repunt substancial" derivat de la sortida dels nens.

A partir d'aquí, podria ser ignorància matemàtica –els periodistes a vegades en fem de l'alçada d'un campanar– o mala fe. O una combinació de totes dues coses. L'obsessió per rendibilitzar políticament el malestar associat al confinament produeix aquestes cobertures deshonestes, autosabotejades un cop llegeixes el detall del text. En tot cas, podem desclavar els taulons de les portes tranquils.

