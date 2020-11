L''InfoK' rep el Premi Nacional de Comunicació en la categoria de televisió

L’equip de l’informatiu InfoK, del canal Super3, i la seva editora i presentadora habitual, Laia Servera, han sigut distingits amb el Premi Nacional de Comunicació en la categoria de televisió. El guardó reconeix, especialment, la tasca que l’ InfoK va fer durant l’inici de la pandèmia del coronavirus. El jurat dels premis ha reconegut l’informatiu del canal Super3 "per oferir als infants i als joves del nostre país un informatiu produït especialment per a ells, amb temes del seu interès i amb un llenguatge clar i entenedor". També ha destacat que "el seu valor social és incalculable i mereix una menció especial la seva tasca des de l’inici de la pandèmia del covid-19, durant la qual ha facilitat que infants i joves puguin accedir a una informació clara i veraç, amb un gran èxit d’audiència".

L'objectiu dels Premis Nacionals de Comunicació és atorgar un reconeixement a les aportacions més rellevants en el camp de la comunicació a Catalunya o en llengua catalana, tant si han estat realitzades per professionals com per qualsevol entitat pública o privada. Aquest guardó s’uneix a una llarga llista de premis que han rebut el programa al llarg de la seva història, com, per exemple, el Premi Unicef per la defensa dels drets dels nens (2005), el Premi Ràdio Associació de Catalunya (2006) i el premi anual al periodisme social en televisió del Consell Municipal de Benestar Social (CMBS) de Barcelona (2016), entre molts d'altres. Laia Servera i la resta de l’equip rebran el Premi Nacional de Comunicació en la categoria de televisió el 10 de desembre.