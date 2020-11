L''InfoK' farà un especial demà sobre la vacuna contra el covid-19

L' InfoK, del canal Super3 i presentat per Núria Vilanova, oferirà dijous una edició especial en què s’explicarà amb detall què són els virus i les vacunes. I tenint en compte la situació actual, es pararà especial atenció a les investigacions per trobar la vacuna per al covid-19. El programa serà una mica més llarg de l’habitual, ja que l'edició serà monogràfica, i es podrà veure a partir de les 20.00 h.

L’informatiu infantil i juvenil del canal Super3 intentarà respondre una de les grans preguntes que es fan els nens i les nenes actualment: quan arribarà la vacuna del covid? El programa ha parlat amb l’investigador i divulgador científic Salvador Macip, que treballa a la Universitat de Leicester (Regne Unit) i és col·laborador de l'ARA. Macip explica quines investigacions s’estan fent actualment sobre tractaments i vacunes del covid, i destaca que, per primera vegada a la història, molts equips de científics i investigadors d’arreu del món treballen gairebé plegats per trobar solucions i frenar el virus.

L’ InfoK també ha visitat un grup d’alumnes de l’Escola Nausica de Barcelona, que expliquen tot el que saben sobre les vacunes i les fases i processos que s’han de seguir per poder-les comercialitzar. És un treball que han fet a l’aula amb l’ajuda d’experts. L’especial de demà també inclourà un vídeo animat per aclarir què són els microbis, els bacteris i els virus, i com actuen. Aquesta animació també detallarà les maneres de combatre un virus que ens infecta i mostrarà com actua una vacuna al nostre cos.