Intereconomía canvia de propietari i es dirà El Toro TV

Intereconomía comença una nova etapa amb nou propietari i nou nom, El Toro TV, segons avança 'El Confidencial Digital'. Les diferents marques del grup Intereconomía Comunicación, del qual era propietari Julio Ariza, van entrar en concurs de creditors el març del 2015, un procés que es va resoldre a finals del 2018 quan es va dur a terme una subhasta per a la venda de Radio Intereconomía, Radio Inter i Intereconomía TV.

En el cas de la televisió, que es va fer famosa gràcies a programes com 'El gato al agua', ha anat a parar a mans de l'empresa Farnesio Ventures, propietat de José Luis Hernández de Arce, antic conseller delegat de la immobiliària Polaris World. L'entrada de la nova propietat s'ha traduït en canvis a la web i un nou nom, El Toro TV. El seu logo continuarà sent el mateix que tenia fins ara, un toro sobre fons blau.

Una de les persones que va mostrar interès per adquirir la televisió d'Intereconomía va ser l'advocat Miguel Durán, que va presentar una oferta el juliol del 2017 per quedar-se els actius de la cadena, a més d'assumir els costos de la plantilla i les contingències. Finalment les condicions definitives no el van convèncer i va renunciar-hi.

Pel que fa a les emissores de ràdio, Radio Intereconomía ha sigut adquirida per Silicon Radio, una empresa creada recentment per un extreballador d'Intereconomía, Daniel Martín Escanciano, que n'és l'administrador únic. En canvi, Radio Inter ha passat a mans del Grupo Internacional de Medios, una companyia de capital xinès que presideix Carlos Peñaloza.