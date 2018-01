'Interviú' recupera la mítica (i controvertida) portada de Marisol per al seu últim número

L'últim número de la revista 'Interviú' ha arribat als quioscos aquest dilluns, tres setmanes després que el grup Zeta n'anunciés el tancament (juntament amb el de 'Tiempo', que es va publicar per últim cop divendres). Per acomiadar-se dels seus lectors després de 42 anys, la publicació ha recuperat una de les seves portades més recordades: la del nu de Marisol del setembre del 1976. En aquesta ocasió, però, la imatge apareix sense color, i sobre un fons negre.

Tot i que es tracta d'una de les portades més emblemàtiques de la revista, publicada tot just mig any del seu naixement, aquesta fotografia de Marisol que 'Interviú' ha escollit per acomiadar-se té al darrere, també una història controvertida. Tal com explicava fa unes setmanes l'ARA, la imatge es va publicar sense el consentiment de la seva protagonista.

Més enllà d'aquesta portada, l'últim número d''Interviú' (un especial de 200 pàgines titulat '42 años de nuestra historia') fa també un recorregut per la història de la revista a través d'alguns dels reportatges i entrevistes més destacats que ha publicat des del seu naixement, el 1976, i recuperant les 50 millors portades. A més, els periodistes de la revista expliquen les interioritats de l'elaboració dels seus reportatges més rellevants.

El grup Zeta, editor de la revista 'Interviú', va decidir tancar-la a principis d'aquest any davant " la impossibilitat de seguir sostenint durant més temps les importants pèrdues generades" en els últims anys. La setmana passada, els treballadors de la revista van emetre un comunicat en què denunciaven la "mala fe" del grup i afirmaven que aquesta publicació, igual que 'Tiempo', era viable.