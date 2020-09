La funció dels mitjans és acabar amb la impunitat

Ara fa una mica més de dos anys a l'ARA vam posar en marxa una bústia perquè els ciutadans ens poguessin fer arribar denúncies i alertes sobre temes susceptibles de ser notícia i vam posar el periodista Albert Llimós al capdavant de l'àrea d'investigació. Dos anys després podem dir que el balanç és molt positiu. A través de la bústia o d'altres fonts hem destapat irregularitats administratives al Meteocat, casos d'abusos sexuals com el del mossèn de Vilobí, a Montserrat i a l' Aula de Teatre de Lleida, d'assetjament sexual a la conselleria d'Exteriors (un cas que va provocar la dimissió del conseller Alfred Bosch) i ara d'assetjament laboral, com és el cas de l'exdelegat de la Generalitat a Suïssa, entre altres.

Al meu parer, la clau de l'èxit és el treball en equip i l'empatia amb les víctimes. Llimós ha desenvolupat aquesta capacitat d'empatia, tan difícil d'altra banda, que consisteix a saber-se posar en el lloc de les víctimes, d'entendre-les i acompanyar-les al llarg de tot un procés que no deixa de ser dolorós però que també és alliberador. Llimós, però, no treballa sol. Quan el cas afecta l'administració pública és la secció de Política la que es mobilitza, amb periodistes molt conscienciades en el tema dels abusos com Anna Mascaró, Mireia Esteve o Núria Orriols. Si és en l'àmbit de la cultura ho fa la secció corresponent. I així és com es construeixen les grans històries.

El lector ha de saber que quan un tema es publica és perquè s'ha confirmat amb múltiples fonts i, sobretot, s'ha parlat amb les víctimes. De vegades la publicació serveix per reobrir els casos judicialment, de vegades simplement ajuda a acabar amb la impunitat dels abusadors i té un efecte reparador en les víctimes. Quan es parla de la funció social del periodisme, no se m'acut millor exemple que aquest.