Isabel Coixet dirigirà una sèrie per a la HBO

HBO Europe ha fitxat la cineasta barcelonina Isabel Coixet perquè escrigui i dirigeixi una nova sèrie per a la plataforma. La ficció es titularà 'Foodie love' i es rodarà durant aquest any, segons la cadena. En declaracions al diari 'El País', Coixet ha precisat que les gravacions començaran a principis del mes que ve i tindran lloc principalment a Espanya, però també en localitzacions del sud de França, Roma i el Japó.

'Foodie love' serà la primera sèrie de la directora catalana i narrarà la història d'un noi i una noia que mentre intenten superar fracassos emocionals anteriors es coneixen a través d'una aplicació per trobar parella especialitzada en amants de la gastronomia. "Al llarg de diverses cites hauran de descobrir si coincidències com la seva devoció pel 'yuzu' japonès o la seva al·lèrgia comuna al postureig 'foodie' són suficients per construir les bases d'una història d'amor duradora", diu la HBO.

Coixet, que produirà la ficció a través de la seva pròpia companyia, Miss Wasabi Films, reconeix que en aquest projecte representa una "fusió" de dues de les seves "passions": les històries d'amor i el menjar. La directora explica que la sèrie és "una història d'amor, desamor, dubtes i menjar, on dos personatges es troben, s'allunyen i es retroben a través d'un peculiar recorregut per cafès, bars, xiringuitos i restaurants". La directora descriu els protagonistes com "dos éssers tímids, forts, a vegades turmentats, a vegades despreocupats, que lluiten per entendre's i entregar-se l'un a l'altre, dos éssers apassionats pel menjar, que és, al principi de la seva història, el seu terreny comú".

La directora remarca també que tots els llocs que apareixeran a la sèrie i tot el que menjaran els personatges "és real". "Aquesta sèrie es nodreix de tots els llocs en què he estat, de totes les coses que he tastat i de moltes de les coses que he viscut", diu.

El responsable de producció pròpia de HBO Espanya, Miguel Salvat, assegura que 'Foodie love' serà "un menú degustació del plaer dels sentits, amb gran varietat de sabors, emocions i sensacions". "No hi ha res més universal que aquesta combinació d'ingredients, a la qual la Isabel sabrà donar el seu toc personal, la seva increïble subtilesa i la seva visió única", afegeix.

De moment no hi ha informació sobre el nom dels actors que protagonitzaran la sèrie, ni tampoc sobre la data d'estrena, tot i que la cadena avança que el llançament serà simultani arreu d'Europa. La ficció es rodarà en castellà i la primera temporada constarà de vuit capítols de mitja hora.

Coixet, nascuda a Barcelona el 1960, ha guanyat set premis Goya, per films com 'Mi vida sin mí', 'La vida secreta de las palabras' o 'La librería'. La seva producció per a la HBO és la tercera que tira endavant la cadena nord-americana a Espanya, després de l'adaptació de la novel·la de Fernando Aramburu 'Patria' (en marxa des del 2017 però que no veurà la llum fins a l'any que ve) i de '30 monedas', una proposta de terror signada per Álex de la Iglesia que es va anunciar el mes passat.