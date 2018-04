Isabel Gemio presentarà 'Retratos con alma' a La 1

Un cop finalitzada la seva etapa a Onda Cero, Isabel Gemio inicia un nou periple professional a La1, on presentarà l'espai 'Retratos con alma', un format que servirà per complementar la sèrie 'La otra mirada', la nova aposta de ficció de la cadena pública per al 'prime time'. Protagonitzat per Macarena García, el nou drama, ambientat als anys 20, explica la història d'una acadèmia per a noies de Sevilla.

'Retratos con alma' abordarà cada setmana els temes que tracti la sèrie. Ho farà a través del testimoni de dones pioneres de diferents àmbits, com el món del periodisme, la moda, l'art o el sector empresarial. L'objectiu del programa és establir un paral·lelisme entre les històries de la ficció i els casos reals de dones contemporànies que encara avui dia es troben amb dificultats tant en la seva vida personal com professional.

Amb aquest nou programa, Gemio torna a la cadena on va debutar l'any 1983 i on va treballar fins al 1992, any en què es va emetre 'Acompáñame'.