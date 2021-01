'It's a sin', quan el món tremolava per la sida

Agafa el títol d'un dels himnes de Pet Shop Boys –escrit per exorcitzar el sentiment de culpa que es transmetia a les escoles catòliques– i barreja les ganes desfermades de viure dels seus protagonistes amb l'impacte de la sida, la pandèmia que va capgirar el món als anys 80. Després de la profètica Years and years, Russell T. Davies torna a la ficció amb una sèrie amb la qual és gairebé impossible no establir paral·lelismes amb el moment actual. Els quatre protagonistes homosexuals d' It's a sin, que s'estrena aquest divendres a la HBO, troben a Londres el lloc on viure en llibertat mentre al món comencen a sorgir notícies sobre una estranya malaltia que suposadament només afecta els gais i a la qual ningú dona gaire crèdit en un inici.

En una entrevista a la BBC, Davies explica que el seu objectiu amb la sèrie és mostrar una part de la història de la sida que moltes altres ficcions han deixat fora. En el primer episodi, el Ritchie (Olly Alexander), el Roscoe (Omari Douglas) i el Colin (Callum Scott Howells), tres nois d'orígens diferents que es troben a Londres, senten els primers rumors sobre la malaltia però no hi donen cap importància. "Tots érem negacionistes", reconeix el guionista. "Va començar com un estrany rumor a l'horitzó. Va començar com una cosa nord-americana. Ho sentíem molt llunyà. Però cada cada cop era més a prop, fins que era a les portes de casa, fins que s'emportava la gent que estimaves", recorda.

Veu de la comunitat LGTBI

Davies assegura que durant anys va girar l'esquena a la malaltia i evitava pensar-hi gaire, tot i col·laborar amb organitzacions que lluitaven per fer difusió de la problemàtica. "Finalment, he escrit una sèrie en què la sida és al centre de la trama. Crec que havia d’esperar fins ara per trobar el que volia dir", remarca. El guionista detalla que l'evolució del Ritchie és una translació a la petita pantalla de com ell mateix va anar canviant la seva actitud respecte a les notícies que arribaven sobre la sida i com en un principi no els va prestar cap mena d'atenció.

Russell T. Davies és una de les veus de la comunitat LGTBI més rellevants dins de l'audiovisual anglosaxó. Les seves sèries, des de Queer as folk fins a A very english scandal, reflexionen des de diversos punts de vista sobre la realitat i la història de la comunitat. A It's a sin, Davies ha recorregut als records de la seva joventut, quan era un estudiant de la Universitat d'Oxford. Van ser els mateixos anys en què molts dels seus companys i companyes del grup de teatre de Swansea, la seva ciutat natal, van marxar a Londres per intentar ser actors. Alguns es van instal·lar en un apartament que anomenaven el Pink Palace, un espai de llibertat i de festa constant on Davies solia passar els caps de setmana. El Pink Palace és precisament l'escenari en el qual viuen els protagonistes de la sèrie i la seva millor amiga, la Jill (Lydia West), un personatge batejat en honor a una companya de Davies que va viure en el pis real i que ha sigut una de les principals fonts d'inspiració de la sèrie. "Ens coneixem des dels 14 anys, tots dos érem dues criatures innocents que formaven part del grup de teatre juvenil de West Glamorgan, que accidentalment i de manera brillant era l'espai gai més segur que et pots imaginar", explica Davies.

It's a sin es va rodar abans de la pandèmia de coronavirus però és impossible no pensar-hi quan apareixen personatges amb mascareta o vestits amb material de protecció. "Ha sigut realment estrany veure que posàvem escenes amb personatges amb equips de protecció, en aïllament i distanciament, i escenes de paranoia, por i reaccions excessives o falta de reacció –diu–. La història només es repeteix. Aquí tornem a passar pel mateix. I passarem pel mateix més endavant".