JJ Abrams farà reviure l'etern malson de l'Hotel Overlook per a HBO MAX

JJ Abrams torna a agafar un projecte de Stephen King. Després d’haver produït la sèrie Castle Rock, ara s’atreveix amb una de les creacions més icòniques del novel·lista, potenciada per la pel·lícula que en va fer Stanley Kubrick. Es tracta de La resplendor i, més específicament, del sinistre Hotel Overlook, que era escenari d’una trama de descens al cor de la bogeria, el trauma i l’alcoholisme. L’establiment maleït serà l’escenari principal d’una sèrie que prepara per a la plataforma HBO Max.

A través de deu episodis d’una hora de durada, a Overlook s’explicaran les històries mai no narrades d’un hotel lligat a l’alienació i la tragèdia. Pel que n'han dit els impulsors d’aquesta ficció, la relació de King amb el material és ben bé tangencial, ja que el novel·lista no ha participat en els guions, ni es parteix d’un material literari seu. Dustin Thomason i Scott Brown són els dos guionistes que estan treballant en aquest projecte (i que ja van treballar per a Abrams a Castle Rock).

Per si encetar un projecte vinculat amb King no fos suficient, Abrams ha firmat també una segona proposta, en aquest cas lligada a les franquícies de l’Univers DC. Es tracta d’una sèrie que tindrà personatges extrets de La Liga de la Justicia Oscura. I encara hi ha una tercera idea en pista d’enlairament: una sèrie que es dirà Duster i que està escrivint en col·laboració amb LaToya Morgan, de The walking dead.

Un hotel inoblidable

L’Hotel Overlook ja és una icona de la cultura pop i s’ha convertit en un personatge de ple dret. A banda de poder-lo veure a la pel·lícula original de Stanley Kubrick, ha acabat apareixent en les derivades al cinema i la televisió que s’han fet de la història publicada l’any 1977 per Stephen King. Alguns dels trucs per aconseguir que l’hotel fos terrorífic van ser l’ús de la càmera steady, que dona la sensació de surar en l’aire com un fantasma, el fet que hi havia incongruències intencionades entre els diferents espais (per suggerir que l’establiment era un organisme viu i impossible) i un ús astut de les simetries –aquells dibuixos hexagonals– per generar inquietud visual en l’espectador.

El primer retorn el va fer en forma de minisèrie, estrenada el 1997. Es tracta d’una adaptació molt més fidel de l'obra de King, supervisada pel mateix novel·lista, que tot i reconèixer la genialitat de l’obra de Kubrick estava ressentit per algunes llicències que s’havia pres el cineasta. Protagonitzada per Steven Weber i Rebecca de Mornay, va ser un èxit d’audiència a la cadena ABC. Els crítics també la van aplaudir en el seu moment, tot i que, amb el temps, n'han relativitzat els mèrits i ha quedat completament eclipsada per la versió de Kubrick. Una versió que, paradoxalment, va ser rebuda amb una certa fredor inicial i que va anar assolint paulatinament el seu estatus de film de culte.

Una altra aparició memorable de l’Overlook es va produir l’any 2018, a la pel·lícula Ready Player One, de Steven Spielberg. El director era amic de Kubrick –va ser ell qui va filmar pòstumament el seu guió d’ Inteligencia Artificial–, i en aquesta obra de ciència-ficció va retre un homenatge a l’hotel, ja que una de les escenes imagina un jugador de videojocs que s’hi transporta. La recreació és fidelíssima fins a la textura de les moquetes, i suposa un festí per als fans de la pel·lícula original, ja que permet fer un tour ple de sobresalts pels passadissos i cambres de l’espectral establiment.

Una parada imprescindible per als fans de l’hotel és el documental Room 237, dirigit per Rodney Ascher el 2012, on es detallen algunes de les interpretacions –fins a un nivell de quasi paranoia– que ha generat el film. Una de les gràcies és que analitza de manera molt minuciosa tots els elements de l’Overlook que donen pistes. Tampoc no hi falta l’inevitable homenatge dels Simpsons: un dels capítols especials de Halloween n'era una paròdia. I, fins i tot, hi ha una òpera, estrenada a Minnesota el maig del 2016, amb música de Paul Moravec i llibret de Mark Campbell. Tot això, mentre el director Ivo van Hove confirmava el mes passat que en farà una adaptació teatral per a Broadway, escrita per Simon Stephens.

Mentrestant, en la imaginació de Stephen King l’Overlook va ser víctima d’un enderroc. Ho explica al seu llibre Doctor Sueño, la continuació de La resplendor, publicat el 2013. En aquell paratge de les muntanyes Rocalloses, on s’alçava l’hotel, ara hi ha un càmping. El llibre ha estat adaptat per Mike Flanagan en una pel·lícula, amb Ewan McGregor en el paper de fill ja adult. I, com si fos una maledicció que pesi sobre King, va acceptar fer-hi alguns canvis per tal que el film tingués més continuïtat amb l’obra primigènia de Kubrick.