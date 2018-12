Jaume Roures i Tatxo Benet guanyen el premi Muriel Casals de comunicació

Jaume Roures i Tatxo Benet, dos dels socis fundadors de Mediapro, rebran aquest divendres el premi Muriel Casals de comunicació, que atorga Òmnium Cultural. El jurat del guardó destaca "la qualitat periodística dels seus projectes empresarials" i "la voluntat d'aprofundiment democràtic" que han demostrat "amb iniciatives com ara el diari 'Público', els documentals 'Las cloacas de interior' i '20-S' i l'organització del centre internacional de premsa del referèndum de l'1 d'Octubre".

"Treballar amb ambició i qualitat és imprescindible per desemmascarar les mentides de la justícia espanyola i les clavegueres de l’Estat", ha assenyalat el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, en referència a aquests dos treballs televisius. Precisament, Cuixart fa més de 400 dies que és en presó preventiva com a conseqüència de la seva participació en els fets del 20 de setembre de l'any passat, que van quedar reflectits a '20-S'. Aquest documental, dirigit per Roures i produït per Mediapro, posava en qüestió el relat policial i judicial que va acabar portant Cuixart i l'aleshores president de l'ANC, Jordi Sànchez, a la presó.

Òmnium Cultural va crear el seu premi de comunicació el 1980 amb la voluntat de " donar a conèixer els esforços dels professionals de la comunicació per prestigiar l’ús de la llengua i projectar la cultura dins els Països Catalans". Des de l'any passat el guardó porta el nom de l'expresidenta de l'entitat Muriel Casals, que va morir el febrer del 2016 a causa d'un accident. El premi, que es lliurarà en el marc de la 68a Nit de Santa Llúcia (que se celebrarà divendres a Sabadell), té una dotació de 3.000 euros, que procedeixen de la donació que la filla de Casals va fer a Òmnium dels diners que havia rebut com a indemnització per l'accident.

En aquesta ocasió, el jurat del premi estava format pels periodistes Odei Etxearte, Sara González, Albert Sáez i Àlex Gutiérrez (cap de Mèdia de l'ARA); l'editora Núria Iceta; el lingüista Sebastià Serrano, i la filòloga Marina Llansana. L'any passat, el guardó va distingir els informatius de TV3 i de Catalunya Ràdio.