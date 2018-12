Jaume Roures dissecciona la causa judicial contra l’independentisme

Quan queda poc temps perquè comenci el judici contra l’1-O, el Sense ficció s’endinsa en el procés judicial contra l’independentisme i, de la mà de 17 experts -jutges, juristes i catedràtics en dret penal i processal-, exposa algunes de les incoherències d’un llarg camí que, per als responsables del documental, va començar fa més d’una dècada, quan el Tribunal Constitucional va recórrer la reforma de l’Estatut d’Autonomia aprovat pel Parlament de Catalunya. El documental Causa especial 20907/2017, que s’estrena avui a TV3, “vol donar elements a tothom perquè quan arribi el judici, que serà dens, puguin seguir les informacions”, segons explica el seu director, Jaume Roures. L’emissió del documental coincideix amb el dia en què la sala penal del Tribunal Suprem té fixada la primera vista del procés de l’1-O, per debatre la competència del tribunal.

Per a Roures, els últims esdeveniments vinculats al Tribunal Suprem demostren que “la sentència ja està escrita i que no els importa res, ni el que pugui dir Europa. Com en el cas Otegi, aquí hi haurà gent que es passarà 15 anys a la presó i després algú demanarà, o no, perdó”. El director alerta, però, que el seu documental no és un treball de part i que han volgut mostrar opinions judicials de tots els espectres. Entre altres, hi apareixen Francisco Javier Alvárez, catedràtic de dret penal de la Universidad Carlos III; Montserrat Comas, de Jutgesses i Jutges per la Democràcia, i José María Mena, exfiscal en cap del TSJC. Entre moltes preguntes, intentaran respondre qüestions com si realment hi va haver rebel·lió o si la Transició s’ha aplicat a la cúpula judicial.

El guionista del documental, Lluís Arcarazo, assegura que quan s’escolta l’opinió dels experts i es repassen els fets de l’últim any es fa evident que “la justícia s’ha convertit en un instrument per aplicar una venjança”.

El relat contra el Procés

Una de les claus del documental és la desconstrucció, a través dels experts, de com s’ha elaborat un relat sobre el Procés que no s’adiu a la realitat i que ha afavorit que s’estengui la concepció que l’1-O i els dies posteriors es va gestar un cop d’estat. En aquest sentit, els experts que participen en el documental, com el professor de ciència política de la Universidad Carlos III Ignacio Sánchez-Cuenca, assenyalen el paper que ha jugat la postveritat en la visió que s’ha donat de l’independentisme fora de Catalunya. Aquest és el relat de què s’ha servit la justícia espanyola per acusar els líders i els polítics independentistes de rebel·lió i sedició. “En aquests moments d’intents de construcció de relat és quan té un paper vital el periodisme”, explica Montserrat Besses, directora del Sense ficció, que assegura que, en última instància, el documental busca aclarir per què s’ha imposat la via judicial a la política en la resolució del conflicte Catalunya-Espanya.

Els responsables de Causa especial 20907/2017 asseguren que s’ha d’entendre com la tercera pota d’una trilogia que es completa amb els documentals 1-O i 20-S, també emesos al Sense ficció amb gran èxit d’audiència. El primer va aconseguir batre el rècord del programa amb un 36,9% de quota de pantalla i 1,3 milions d’espectadors. El documental sobre la crònica de la jornada del 20 de setembre -que es va saldar amb l’empresonament dels Jordis- també va rebentar audímetres: 34,8% de share i un milió de seguidors. Tot i l’èxit dels seus documentals, Mediapro ha explicat que s’ha trobat amb impediments perquè els seus documentals es vegin més enllà de TV3. Per aquest motiu, Roures assegura que s’estan plantejant la possibilitat que, un cop s’hagi emès per la televisió pública catalana, estigui disponible per a tots els espectadors a través d’internet.

Una sèrie documental sobre el judici

Sobre possibles projectes de futur, Roures ha confessat que volen seguir estirant el fil de l’1-O. Per això, Mediapro prepara un seguiment diari del judici contra els polítics i els líders independentistes. Tot i que assegura que es tracta d’un projecte que encara està a les beceroles -no sap on s’emetria-, sí que creu que serà un treball audiovisual que tindria tres o quatre capítols.

“Volem fer una sèrie sobre el seguiment del judici, no només de la sala, sinó del dia a dia”, assegura Roures, que ha assenyalat que els agradaria plasmar les vivències dels imputats, però també dels seus familiars i advocats. El productor assegura que es volen allunyar de l’estil purament informatiu per fer un producte que posi l’èmfasi en el punt de vista reflexiu, tal com han fet amb la trilogia sobre el Procés. “Serà un judici amb un seguiment informatiu bestial, però nosaltres volem mostrar tot el rerefons, la feina, el patiment i la repercussió internacional que tindrà”, explica.