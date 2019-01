Javier Cámara vol ser president

Juan Carrasco és un home gris, amb poder però pràcticament desconegut: és el ministre d’Agricultura, aquell que a les fotos oficials sempre surt en un racó de l’última fila. Però ara creu que ha arribat el moment de fer un pas endavant i per això decideix presentar-se a les primàries del seu partit, amb l’esperança de convertir-se en el nou president del govern espanyol. Se’n sortirà? La resposta la té Vota Juan, la nova sèrie que estrena aquest divendres el canal TNT, que forma part de l’oferta de les principals plataformes de televisió de pagament de l’Estat. La ficció consta de vuit capítols de mitja hora, que s’emetran els divendres a les 22 h, de dos en dos.

Javier Cámara donarà vida al protagonista, un personatge “horrible perquè és vulnerable”, segons Víctor García León, que ha dirigit la sèrie amb David Serrano. “Es comporta de manera menyspreable amb el seu entorn, però no ho fa amb ànsies de poder, sinó que vol estar en política perquè la gent l’estimi”, diu, i afegeix: “Sap que és mal pare i mal amic, i l’únic que li queda és fer petons als nens en els mítings”.

Per fer realitat el seu salt a la Moncloa, el Juan compta amb tres col·laboradors de confiança que, igual que ell, “intentaran compensar la seva inexperiència i falta d’habilitat política amb bones dosis de picaresca i improvisació”, segons la cadena. Aquest equip el formen una cap de premsa carregada de paciència (interpretada per María Pujalte) que intentarà fer passar com a brillants les idees estrafolàries del candidat; la cap de gabinet (Nuria Mencía), que s’esforçarà a amagar les contínues ficades de pota del Juan, i un assessor personal (Adam Jezierski) absolutament servil però que espera que li arribi el seu moment per triomfar. La decisió del ministre de presentar-se a les primàries els obligarà a enfrontar-se a l’aparell del partit, que mourà tots els fils que calguin per evitar que la seva candidatura triomfi. En aquest sentit, Pujalte reflexiona: “Quan coneixes els personatges els veus ambiciosos, mesquins, mediocres. Però llavors apareix l’aparell del partit, gent que està per sobre seu, i comences a empatitzar amb ells perquè els veus com a víctimes d’uns altres de molt més dolents”.

Pel que fa a l’entorn personal del protagonista, destaca el personatge de l’Eva, la seva filla adolescent, a qui dona vida la youtuber Esty Quesada, coneguda com a Soy una Pringada. Completen el repartiment Joaquín Climent, Pedro Ángel Roca, Mona Martínez i Yaël Belicha.

Vota Juan és una creació de Diego San José (guionista d’ Ocho apellidos vascos ) i Juan Cavestany (un dels autors de Vergüenza ), i representa un dels primers intents d’introduir a Espanya la comèdia política. De totes maneres, San José deixa clar que no s’han inspirat en fets concrets de la política espanyola real, i que han intentat mostrar “més misèries personals que ideològiques”. “No has de fer mai una ficció que intenti fer un pols de ridiculesa amb la política real, perquè perdràs”, ironitza el guionista.

Produïda per Turner (la filial de Warner propietària de TNT) i la productora 100 Balas, del grup Mediapro, aquesta sèrie constitueix la segona ficció impulsada per aquesta cadena a Espanya, després de Todas las mujeres, estrenada el 2010. La sèrie representa, a més, la reaparició de Javier Cámara a la televisió espanyola, vuit anys després d’haver protagonitzat Los Quien a Antena 3 (fent parella justament amb Pujalte). Des de llavors, l’actor ha participat en diverses pel·lícules i en sèries internacionals com Narcos (Netflix) i The young Pope (HBO).

Sobre una possible segona temporada, la cadena avança que ja hi està treballant, però que depèn de “l’acollida” que tingui la sèrie.