Javier Cárdenas no continuarà a TVE

Javier Cárdenas no formarà part de la graella de Televisió Espanyola la temporada vinent, ni amb periodicitat diària ni setmanal. Segons avança el portal 'Vanitatis', la cadena pública ja ha comunicat a l'equip que 'Hora punta' no continuarà en antena la temporada vinent, ni tan sols en el nou format que s'havia previst: una emissió setmanal a la franja del 'late night'.

Cárdenas va aterrar a La 1 l'octubre del 2016, amb 'Hora punta', un espai que s'emetia cada nit, de dilluns a dijous, just després de la segona edició del 'Telediario', en la franja anomenada d''access prime time'. Malgrat les crítiques, el programa s'ha mantingut en antena durant dues temporades, i a finals de maig l'anterior consell d'administració de RTVE, presidit encara per José Antonio Sánchez, havia decidit renovar el contracte amb el polèmic presentador, però transformant 'Hora punta' en un programa setmanal que s'emetria de matinada.

Amb el relleu a la cúpula de l'ens públic i l'arribada de Rosa María Mateo com a administradora única provisional, RTVE ha decidit fer marxa enrere i donar per acabada la vinculació de la cadena amb Cárdenas. De fet, fa unes setmanes ja havia circulat una informació segons la qual el programa no continuaria, però el presentador ho va desmentir públicament. L'equip del programa tenia previst incorporar-se a la feina aquest dilluns per estrenar la temporada el 25 de setembre.