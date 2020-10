Els Javis preparen una segona temporada de 'Veneno'

Javier Ambrossi i Javier Calvo –coneguts com els Javis– volen seguir explorant la història de la vedet transsexual Cristina Ortiz, amb una segona temporada de Veneno, que inicialment havia sigut concebuda com una minisèrie. "Es va pensar en una minisèrie perquè la història acaba tràgicament, però ens hem posat a treballar en una segona temporada", va explicar Ambrossi aquest diumenge al telenotícies d'Antena 3. Per la seva banda, Calvo va remarcar: "Hi ha tantes històries al voltant de la Cristina per explicar, hi ha tantes coses per explorar, que la minisèrie se'ns ha fet curta i ens hem posat a treballar".

Veneno és un projecte d'Atresmedia que s'ha pogut veure a la seva plataforma de pagament, Atresplayer Premium. Tot i que en un principi la sèrie estava pensada per a la finestra digital, l'èxit aconseguit a la plataforma de streaming va fer que Antena 3 estrenés aquest diumenge en obert els dos primers capítols dels vuit que té la primera temporada amb gran èxit d'audiència. Al conjunt de l'Estat, el primer episodi va obtenir un 14,9% de quota de pantalla i va ser vist per 2,5 milions d'espectadors, mentre que el segon va marcar un 18,9% de share i 2,3 milions d'espectadors. A Catalunya l'acollida també va ser bona, malgrat competir amb el Quatre gats dedicat a Jordi Cuixart. El primer episodi va registrar un 11,4% de quota de pantalla i 282.000 espectadors i el segon un 15,5% i 254.000 espectadors. Les bones dades de l'emissió en obert se sumen a les obtingudes a Atresmedia Player, que diumenge va estrenar l'últim episodi de la temporada, que s'ha convertit en el contingut més vist de la plataforma des de la seva posada en funcionament el 2019.

La sèrie dels Javis explica la vida de la Veneno, morta el 2016, des de la seva infantesa, durant la qual va experimentar de primera mà l'homofòbia de la societat espanyola, fins a la seva fulgurant fama arran de la seva participació a Esta noche cruzamos el Mississippi i la seva posterior etapa de decadència.