Els Javis treballaran exclusivament per a Atresmedia

Atresmedia Studios, la productora audiovisual del grup que lidera Antena 3, ha tancat un acord d’exclusivitat amb Suma Latina, la productora de Javier Ambrossi i Javier Calvo. A partir d’ara, doncs, tots els nous projectes que impulsin els Javis es duran a terme sota el paraigua d’Atresmedia, tant si acaben anant a parar a canals del mateix grup com si estan destinats a plataformes externes. L’acord no preveu només produccions de ficció, sinó també possibles espais d’entreteniment.

La relació entre els Javis i Atresmedia no és nova: la sèrie que els va donar a conèixer, Paquita Salas, va néixer a Flooxer, el servei de streaming del grup, i des de fa uns mesos preparen, per a la mateixa plataforma, Terror y feria, que combinarà terror i comèdia. Actualment els Javis estan immersos en la producció de la tercera temporada de Paquita Salas, que, igual que la segona, es veurà a Netflix: l’acord amb Atresmedia no afecta aquest projecte, que és anterior.