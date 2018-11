Jesús Cintora recorre Espanya amb un plató itinerant

El plató de 'Carretera y manta' tindrà 200 metres quadrats, però tots els seus elements cabran dins d’un camió que cada setmana s’aturarà en un punt diferent d’Espanya. Allà, les peces s’encaixaran per poder emetre un programa en directe, i en acabat es tornaran a desmuntar, s’empaquetarà tot de nou i el camió tornarà a recórrer l’asfalt fins a la destinació següent. Segons La Sexta, aquest procediment mobilitzarà més de cent persones, la qual cosa porta la cadena a afirmar que el seu nou format comptarà amb “el desplegament tècnic més gran que s'ha vist fins ara per a un programa setmanal en directe”. 'Carretera y manta' s’emetrà cada dimecres a les 22.30 h, i la primera parada serà aquesta setmana a la ciutat gallega de Vigo.

“A vegades l’actualitat s’ha de sortir a buscar. Portarem el plató als seus protagonistes perquè ells ens expliquin la notícia”, diu, en el vídeo promocional de l’espai, el seu presentador, Jesús Cintora, que, fidel al seu estil, vol abordar cada setmana una temàtica de caràcter social. “Farem un programa en directe, amb denúncia ciutadana, participació de la gent i explicant realitats que estan passant”, diu el periodista. Cintora assegura que la pretensió del programa és “ser un mirall del que passa” a la societat i treure a la llum “una sèrie de realitats que estan succeint” i que val la pena conèixer, però que, des del punt de vista informatiu, estan ocultes. El fet de recórrer el territori, més enllà d’acostar-se als protagonistes de la notícia, vol transmetre la idea que “no tot passa a Madrid”, diu el presentador.

Segons ell, el programa anirà “del particular al general”, és a dir, es fixarà primer en la problemàtica concreta del lloc on s’hagi instal·lat aquella setmana però, a partir d’aquí, el tema es desenvoluparà i anirà creixent fins a abastar un terreny més ampli. De fet, està previst que cada programa inclogui, entre altres elements, connexions en directe amb reporters destinats a quatre punts més de l’Estat on el mateix assumpte també tingui una afectació directa, per oferir altres perspectives sobre la qüestió.

El programa, produït per Cuarzo TV, durarà unes dues hores, però l'estructura variarà en funció de les necessitats de cada edició. “No espereu el mateix programa cada setmana: no hi ha res fix més enllà del Jesús, el camió i l’equip de reporters”, adverteix el director general de la productora, Juan Ramón Gonzalo. “És una bogeria meravellosa”, sentencia.

El cap d’antena de La Sexta, Mario López, defineix 'Carretera y manta' com un format “social, oportú i deslocalitzat”. “Tot està vertebrat a partir d’una vocació de denúncia”, explica, i remarca que aquest principi forma part de “l’ADN” del canal. Segons ell, la voluntat d’estar “molt enganxat a l’actualitat”, sumada a les dificultats de traslladar i muntar el plató, converteix el programa en un “repte arriscat”. De fet, reconeix que fins i tot hi ha el perill que alguna setmana l’espai no es pugui arribar a emetre, per exemple per causes meteorològiques. “És un risc que assumim”, diu López.

Per la seva banda, Luz Aldama, responsable dels programes d’actualitat d’Atresmedia, assegura que aquest és un dels projectes “més ambiciosos” que ha posat en marxa La Sexta, i avança que tindrà un estil “nou, trencador i atrevit”. Tot plegat suposa, per a Cintora, “un desafiament ple d’al·licients”.