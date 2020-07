Jesús Vázquez presentarà ‘Mujeres, hombres y viceversa’

Canvi de cares al programa de cites de Cuatro Mujeres, hombres y viceversa. Segons ha anunciat la cadena de Mediaset, a partir del setembre el presentador serà Jesús Vázquez, que substitueix Toñi Moreno. La decisió de canviar la presentadora respon a la necessitat de la cadena de revifar el format, que arrossega males dades d’audiència des que va saltar de Telecinco a Cuatro. Tot i que a la televisió convencional no obté grans xifres, Mediaset argumenta que Mujeres, hombres y viceversa és el contingut més consumit de la seva plataforma Mitele.

A més d’anunciar el nou presentador, Cuatro ha avançat que el programa, que va haver d’aturar les gravacions a causa del confinament, ha obert una convocatòria de càsting per trobar nous participants. A la nova temporada hi haurà dues noies i dos nois que buscaran parella –els coneguts com a tronistes– i cadascun tindrà tres pretendents.