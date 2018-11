Jesús Vázquez torna a renovar el seu contracte amb Mediaset

Mediaset Espanya ha anunciat que seguirà comptant amb el talent i la professionalitat de Jesús Vázquez, a qui consideren un dels “comunicadors més destacats i estimats” del país. El grup de comunicació de Telecinco i el presentador ja han firmat un acord per renovar el seu contracte de llarga durada. De fet, la seva trajectòria professional està estretament lligada a Mediaset, en què ha presentat alguns dels programes de televisió amb més seguiment en l’àmbit nacional i gràcies als quals ha obtingut el reconeixement de la crítica amb un premi Ondas, tres premis TP d’Or i un Micròfon d’Or, entre altres distincions. Actualment està immers en les gravacions del concurs Bake off España, una adaptació del format d’èxit internacional The great british bake off, que s’estrenarà a Cuatro pròximament. “Vaig néixer professionalment fa 28 anys, aquí he fet els meus millors programes i aquí és on em vull quedar”, ha anunciat Vázquez a través de les xarxes socials.