Joan Pera, premiat a Seül per la seva interpretació de Pau Casals

Joan Pera va recollir aquest dilluns el premi al millor actor dels Seoul International Drama Awards, un festival internacional de ficció dramàtica per a televisió que se celebra anualment a la capital de Corea del Sud. L'intèrpret català va ser reconegut pel seu paper protagonista al telefilm 'Pau, la força d'un silenci', dirigit per Manuel Huerga, coproduït per TV3, Minoria Absoluta i Euskal Telebista i en què Pera donava vida a Pau Casals.

La pel·lícula, estrenada a TV3 l'octubre passat, es fixa en els primers anys de l'exili del reconegut violoncel·lista a Prada de Conflent, durant els quals va decidir deixar de tocar com a acte de protesta contra la dictadura franquista. Aquest paper ja li havia valgut a Pera una nominació al festival de televisió de Montecarlo, en el qual la pel·lícula va rebre el premi de la Creu Roja de Mònaco.

En el festival de Seül hi participaven 250 produccions televisives d'una cinquantena llarga de països. Entre aquestes hi havia també la sèrie de TV3 'Benvinguts a la família', que va rebre dues nominacions: millor comèdia i millor director per a Pau Freixas.