'Joc de trons': la HBO repta els espectadors a trobar sis trons de ferro amagats arreu del món

El retorn de 'Joc de trons' per a l'emissió de l'última temporada està sent una de les esperes televisives que més expectatives està generant. Conscient del fanatisme dels seus seguidors, la HBO escalfa motors posant en marxa una gran cursa per trobar sis trons de ferro de mida real que amagaran arreu del món. D'aquesta manera els seguidors de la sèrie experimentaran la mateixa ànsia pel tron que tenen personatges com Cersei Lannister o Daenerys Targaryen.

La cadena ha creat una pàgina web – 'For the throne'– en la qual ha penjat un vídeo en 360 graus en què es pot veure, en diferents moments del dia (al matí, a la tarda i a la nit), l'entorn on es troba el primer dels trons amagats. Pel que es pot veure en les imatges, el tron està situat en un bosc frondós del qual no es donen més detalls. El vídeo va acompanyat d'un comptador que marca el temps que els queda als seguidors de la sèrie per trobar els sis trons. Un cop es localitzi un dels trons, la cadena amagarà el següent.

Per convidar ls espectadors a concursar, la cadena ha publicat un vídeo a Facebook en què apareixen alguns dels actors més populars de la sèrie donant el tret de sortida a la missió. Tot i l'espectacularitat del repte, sembla que la HBO no té previst cap premi més enllà de fer-se una foto amb el tron recuperat.