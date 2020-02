Els protagonistes de 'Friends' accepten retrobar-se per al llançament de HBO Max

Finalment, passarà. Després de quinze anys i nou mesos especulant quan tornarien a compartir pantalla la Rachel, la Monica, la Phoebe, el Joey, el Chandler i el Ross, els actors protagonistes de Friends han acceptat tornar a encarnar els seus papers més icònics per a un programa especial. L'oferta temptadora l'ha feta Warner, per tenir un trumfo a l'hora de llançar aquesta primavera HBO Max, la nova plataforma en streaming d'aquesta marca, que inclourà en el catàleg els 236 episodis d'una de les sitcoms més famoses de la història. Aquest especial no serà un capítol més, amb trama, sinó una celebració dels personatges en format de magazín. Això sí: es filmarà al plató 24 de la Warner a Burbank, on es van fer les gravacions originals.

Després de mesos d'especulació, el càsting ha accedit a la proposta, que reunirà també els creadors de la sèrie, Marta Kauffman i David Crane. Els sis actors protagonistes – Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry i David Schwimmer– s'asseguren una bona picossada: 3 milions de dòlars per la seva participació, en un programa en què també faran de productors executius.