Si John Hume no podia ser relator, ¿on és la notícia?

"Torra va proposar com a relator un negociador del conflicte d'Irlanda del Nord", titula l''Abc'. I afegeix al subtítol: "Les negociacions amb el govern espanyol van avançar fins al punt d'elaborar una llista de candidats internacionals i equiparar Catalunya amb l'Ulster". Fins aquí, res de nou sota el sol: l'enèsim esforç de la premsa cavernària per assimilar l'independentisme català amb el terrorisme armat. La pruïja empastifadora és tan bèstia que ni al títol ni al subtítol es preocupen d'esmentar pel nom el mediador. Que no és altre que John Hume, receptor del premi Nobel, el premi Gandhi i el premi Martin Luther King. L'únic humà que ha aconseguit aquest 'hat trick' internacional de les bones intencions i la concòrdia en general. Cal anar a la lupa del peu de foto per llegir que no es tracta d'un xitxarel·lo qualsevol. Que estem parlant d'un dels arquitectes de la pau en un dels conflictes més entortolligats del món, sisplau.

En tot cas, la cosa es torça seriosament quan, al final d'aquest peu de foto, el diari ens informa que "als seus 82 anys, pateix demència senil". Buscant per internet trobo una entrevista a la seva dona en què explica que se li va començar a manifestar a finals dels anys 90 i que en els darrers anys ha resultat severament limitadora. Però, aleshores, ¿quina és la transcendència de la notícia? Si algú va incloure aquest nom, sense saber que Hume no tindria les facultats suficients i, de fet, fa temps que no surt del seu estimat poble de Derry, ¿mereix obrir la portada d'un diari un dissabte? L''Abc' no detalla al peu de foto que aquesta demència es manifesta en un estat avançat –perquè en les fases incipients Hume seguia fent de conferenciant pel món–, de manera que és fàcil ensumar-hi, a més, un desagradable deix estigmatitzador: amic dels terroristes i boig. Una portada (més) per a la deshonra.