John Malkovich s’uneix a ‘The new Pope’, que es rodarà al novembre

260x366 John Malkovich / MEDIAPRO John Malkovich / MEDIAPRO

John Malkovich acompanyarà Jude Law al capdavant del repartiment de 'The new Pope', la continuació de la sèrie de Paolo Sorrentino 'The young Pope', estrenada l’octubre del 2016. La nova ficció, signada també pel director italià, es va anunciar el maig de l’any passat, però no se n'han tornat a tenir notícies fins aquest dilluns, quan la cadena nord-americana HBO i la britànica Sky, impulsores del projecte, han fet públic el fitxatge de Malkovich i han avançat que la sèrie es començarà a rodar a Itàlia al novembre.

Igual que la seva predecessora, 'The new Pope' serà produïda per la companyia catalana Mediapro i la italiana Wildside. Sorrentino ha escrit el guió de la sèrie al costat d’Umberto Contarello (amb qui ja havia treballat a 'The young Pope') i de Stefano Bises. De moment no s’ha revelat quin paper hi interpretarà Malkovich, ni tampoc s’ha donat a conèixer cap detall de la trama, més enllà de confirmar que, igual que la sèrie original, 'The new Pope' s’ambientarà “en el papat contemporani”.

A 'The young Pope', Jude Law donava vida al primer papa nord-americà de la història, un paper pel qual va ser nominat a un Emmy.