Jonathan Pryce serà Felip d'Edimburg a les últimes temporades de 'The Crown'

The Crown, una de les sèries de més èxit de Netflix, ja té l'actor que interpretarà el príncep Felip d'Edimburg, el marit de la reina Elisabet II, en les seves dues últimes temporades. Serà el britànic Jonathan Pryce, que recentment ha interpretat el papa Francesc a la pel·lícula de Netflix Los dos papas.

Pryce, que també va tenir un paper destacat a Joc de trons, agafarà el relleu de Tobias Menzies, que ha interpretat el paper del marit de la reina d'Anglaterra en la tercera i la quarta temporada de la sèrie, aquesta última encara pendent d'estrena. L'actor britànic farà parella amb Imelda Staunton, que ja fa mesos es va confirmar que substituiria Olivia Colman en el paper de la monarca. Pryce interpretarà el paper del polèmic príncep d'Edimburg dues temporades, ja que Peter Morgan, el creador de la sèrie, va anunciar a principis de juliol que havia canviat de parer i que la ficció sobre el regnat d'Elisabet II tendria sis temporades i no cinc com havia dit anteriorment. Tot i el canvi d'opinió, Morgan ha alertat els fans que el final de The Crown no s'acostarà al moment present de la família Windsor.