Jordi Basté investiga el futur tecnològic amb ‘No pot ser’

“Soc un inadaptat tecnològic amb una clara addicció a la matèria”. Amb aquesta frase defineix Jordi Basté la seva relació amb el món de la tècnica, que, en el seu cas, es concreta amb una gran dependència del telèfon mòbil, segons confessa. Remarca la seva condició d’“inadaptat” com un element indispensable per entendre de què va No pot se r, la seva aventura televisiva que comença demà a TV3 a les 22.45 hores. L’espai, produït per Lavinia, vol ser una “mirada d’algú que no en sap” sobre les innovacions tecnològiques que s’estan desenvolupant en diversos punts del món i que prometen transformar les nostres vides.

“Em poso en el lloc de la majoria d’espectadors”, assegura Basté, que va compaginar el rodatge de No pot ser amb l’emissió diària d’ El món a RAC1, el matinal radiofònic líder de Catalunya. Rascant hores i dies del programa de ràdio, Basté ha viatjat per tot el món -visita centres de recerca de Catalunya i Espanya però també es desplaça fins al Japó, Silicon Valley, el Regne Unit o França- per descobrir quins són les avenços tecnològics que prometen un món que pot semblar de pura ciència-ficció.

Generador de debats

No pot ser arriba amb una primera temporada de tretze episodis temàtics que exploraran qüestions com els vehicles autònoms, els móns virtuals, les noves tecnologies i les seves possibilitats d’acabar amb la fam al món, o les relacions entre humans i robots.

La primera entrega -que porta per títol Amics a la carta - estarà dedicada als telèfons mòbils i les xarxes socials i a com han canviat la manera de relacionar-se de les persones. Serà en aquest capítol on Basté viatjarà fins a San Diego (EUA) per conèixer l’emprenedora tecnològica Eugenia Kuydas, que després de la mort del seu millor amic va recopilar tots els missatges que es van intercanviar al llarg de la seva vida i va crear un bot del difunt. Amb totes les dades provinents dels missatges anteriors ha pogut crear una apli -Replika- amb la qual pot seguir parlant amb el seu amic.

“És un programa de ciència-ficció que passa en el present”, diu el periodista, que no amaga que en molts episodis es trobaven amb casos que els feien pensar en Black Mirror (Netflix), la sèrie que més ha explorat les possibles conseqüències de l’impacte de les tecnologies i les pantalles en la vida diària.

Més enllà de gadgets i aparells diversos, el programa té la mirada posada en la reflexió sobre el futur que ens espera. Rosa Olucha, directora del programa, assegura que No pot ser “no vol ser un aparador o un recull d’invents, sinó un generador de debats”. “Durant el rodatge, una de les preguntes que ens fèiem més era «I els nostres fills, què?»”, recorda Olucha. La directora remarca que la velocitat dels canvis està fent que els pares se sentin perduts quan s’han d’enfrontar a les tecnologies, mentre que els fills els passen al davant. “Cada canvi genera un qüestió legal i també ètica”.

Precisament per plantejar els reptes de futur l’últim episodi de la temporada mostrarà un debat amb experts i veus autoritzades a qui Basté preguntarà com preparar les noves generacions per al futur.

En el seu viatge per descobrir el futur que cada dia és més a prop, Basté estarà acompanyat per experts però també per cares conegudes com David Verdaguer, Aina Clotet, Santi Millán, Alfred García o els entrenadors de futbol Ernesto Valverde i Pep Guardiola.

Empeltant-se de l’esperit innovador dels convidats que passaran pel programa, l’espai també aposta per la interactivitat amb un canal de Telegram que ha estat batejat com a Bastéphone. Els usuaris que se subscriguin al canal interactuaran amb un bot conversacional que els enviarà missatges individualitzats.

El periodista destaca que No pot ser s’allunya del que els espectadors podrien esperar d’ell: no parlarà del Procés i els esports només hi surten de passada.