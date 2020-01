Les càmeres de televisió entren a Lledoners per entrevistar Junqueras, Turull i Romeva

Els líders independentistes empresonats han concedit les seves primeres entrevistes des de presó enregistrades amb càmeres de televisió. Fins ara totes les entrevistes que havien concedit els presos polítics s’han hagut de transcriure o doblar si s’emetien per ràdio per decisió dels Serveis Penitenciaris. El primer en anunciar una entrevista televisada amb un dels presos polítics ha sigut Jordi Évole, que ha explicat a través de les xarxes socials que el seu nou programa per a La Sexta, Lo de Évole, s'estrenarà diumenge amb un avançament de la primera entrevista d'Oriol Junqueras a Lledoners enregistrada amb càmeres de televisió.

Llevábamos tiempo tras esta entrevista. Ha cambiado de día y hora muchas veces.



La casualidad ha querido que fuera hoy y, justo en medio de la entrevista, Torra ha anunciado que convocará elecciones.



Veremos un avance este domingo en @LoDeEvole. pic.twitter.com/PpMWGKVGV0 — Jordi Évole (@jordievole) January 29, 2020

Jordi Évole ha sigut l'encarregat d'anunciar la primícia a través de Twitter. "Feia molt de temps que anàvem darrere d'aquesta entrevista. Ha canviat d'hora i dia moltes vegades. La casualitat ha volgut que fos avui, i just a mitja entrevista Torra ha anunciat eleccions", ha explicat Évole, que ha enregistrat avui l'entrevista a Lledoners. Segons ha avançat l'exresponsable de Salvados, Lo de Évole serà una sèrie documental sobre la presó i les seves conseqüències. Amb Sandro Rosell, Francisco Granados, Santiago Cobos i molts més. I apadrinats pel mestre Jesús Quintero.

L'entrevista d'Évole a Junqueras és una mostra d'un inici d'un canvi de política dels Serveis Penitenciaris. La del líder d'ERC no és l'única entrevista televisiva que oferiran els presos polítics en els pròxims dies, ja que Preguntes freqüents emetrà aquest dissabte la primera trobada filmada amb Jordi Turull, també empresonat a Lledoners. El programa ho ha confirmat avui a les xarxes socials amb unes primeres imatges en què es pot veure Turull saludant a Cristina Puig, presentadora del programa, a la seva arribada a Lledoners.

Per la seva banda, Els Matins de TV3, presentats per Lídia Heredia, emetran aquest dijous un fragment de la primera entrevista a Raül Romeva, gravada a la presó i emesa per televisió.