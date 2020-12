Jordi Évole entrevista Leo Messi aquest diumenge

Després d’haver anunciat a l’estiu la intenció d’abandonar el Barça, Leo Messi concedeix la seva primera entrevista televisiva per parlar de la qüestió. Ho fa amb Jordi Évole, per a un programa especial que s’emetrà aquest diumenge, a les 21.25 h. El programa es podrà veure a tot el món, excepte als EUA i a Puerto Rico, a través d’ATRESplayer Premium Internacional.

Entre els afers que s’abordaran durant la conversa hi ha les imminents eleccions a la presidència del club blaugrana, el seu estat d’ànim i la relació amb Koeman, Guardiola, Maradona, Griezmann i, sobretot, Neymar. El jugador hi parla també dels seus plans la temporada que ve i respon a la pregunta de si tornaria a enviar un burofax al Barça anunciant la voluntat d’abandonar l’equip. A banda de qüestions futbolístiques, l’entrevista també busca capturar la faceta més íntima i personal del jugador, a més de mostrar com és la seva quotidianitat quan no és al camp: des de com viu amb la família fins a quins restaurants i llocs d’oci freqüenta. Messi parla, també, de com creu que és la seva personalitat.