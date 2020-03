Jordi Juan, nomenat nou director de 'La Vanguardia'

260x366 Jordi Juan Jordi Juan

El periodista Jordi Juan ha estat designat nou director del diari La Vanguardia en substitució de Màrius Carol, que a partir d'ara serà conseller editorial del Grupo Godó, editor del rotatiu. El diari ha fet públic aquest diumenge el relleu al capdavant de la redacció.

Jordi Juan (Hospitalet de Llobregat, 1963) està vinculat a La Vanguardia des del 1992. Com a membre de l'equip del diari ha tingut unes quantes responsabilitats i entre el 2007 i el 2009 va ocupar el càrrec de director adjunt. Després d'una absència de sis anys, temps en què Jordi Juan va treballar a Spanair, l'agència InterMedia i l'empresa de comunicació Vitamine, el 2015 va tornar al Grupo Godó de la mà del seu conseller delegat, Carlos Godó.

Al llarg de la seva trajectòria, Juan, a més de treballar a La Vanguardia, ha passat per uns altres mitjans com Diari de Barcelona, Avui, El Periódico, El País i El Observador.

El president del Grupo Godó, Javier Godó, va comunicar divendres a la redacció el nomenament de Jordi Juan com a director en un acte en què va animar perquè La Vanguardia continuï fent "un periodisme seriós, de qualitat, que busca la centralitat sent respectuós, comprensiu i liberal", i a "continuar lluitant per ser un dels millors diaris".

Jordi Juan, que des del gener del 2018 exercia de vicedirector, ha treballat fins ara al costat de Màrius Carol en la integració de les redaccions del diari imprès i de la web, que en els últims mesos ha aconseguit el lideratge de la premsa digital a Espanya.



El president del grup va lloar la tasca exercida per Carol a la direcció del diari des de desembre del 2013, en uns temps polítics difícils "que ha manejat molt bé", ha subratllat. Jordi Juan, que assumirà la direcció des de demà dilluns, ha avançat que La Vanguardia ha de viure una "evolució", marcada per mantenir el nivell de qualitat del diari imprès amb el repte d'impulsar els continguts de pagament a la web.

La plantilla de La Vanguardia, d'acord amb el seu estatut de redacció, va ratificar divendres el nomenament del nou director amb el 77% dels vots a favor.