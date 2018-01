Jordi Juan, nou vicedirector de 'La Vanguardia'

260x366 Jordi Juan Jordi Juan

El periodista Jordi Juan ha estat nomenat vicedirector de 'La Vanguardia', segons informa aquest dilluns el mateix diari. Juan sumarà aquest nou càrrec al de responsable de continguts de la web del rotatiu, una tasca que desenvolupa des del 2015. Segons el diari, l'objectiu d'aquest nomenament –proposat pel director del mitjà, Màrius Carol– és "el desenvolupament de les sinergies entre l'edició de paper i la digital".

Jordi Juan va arribar a 'La Vanguardia' el 1992, després d'haver passat per capçaleres com el 'Diario de Barcelona', l''Avui', 'El Periódico', 'El País' o 'El Observador'. L'any 2002, després d'haver ocupat el càrrec de redactor en cap, va ser nomenat subdirector d'informació del rotatiu del Grupo Godó, i el 2007 es va convertir en director adjunt, a les ordres de José Antich.

Dos anys després va abandonar el diari per convertir-se en director de relacions institucionals i de comunicació de Spanair. Posteriorment va treballar per a l'agència InterMèdia i el 2013 va fundar l'empresa de comunicació Vitamine. Al cap de dos anys, però, es va reincorporar a 'La Vanguardia', com a responsable de continguts de l'edició digital.