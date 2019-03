Jordi Évole i 'Salvados' analitzen la cobertura del judici del Procés a Catalunya i Espanya

El judici del Procés i com se n'informa a Calaunya i a Espanya centrarà l'entrega d'avui del 'Salvados' de Jordi Évole. El programa de La Sexta ha reunit cinc comunicadors diferents per debatre el tractament informatiu que està rebent el procés judicial. Hi participen Mònica Terribas, conductora d''El matí de Catalunya Ràdio'; Josep Cuní, que actualment està a la SER Catalunya; Lídia Heredia, presentadora d''Els matins' de TV3; Vicente Vallés, presentador dels informatius d'Antena 3, i Antonio García Ferreras, d''Al rojo vivo' de La Sexta.

Una de les principals preguntes que es plantejaran durant el programa és si TV3 adoctrina els catalans o si, al contrari, informa amb imparcialitat del que ha passat durant el Procés i el que està tenint lloc al Tribunal Suprem. En un dels avançaments que ha compartit el programa a les xarxes socials es veu la tensió que provoca aquesta qüestió entre Ferreras i Terribas, especialment quan el periodista de La Sexta acusa TV3 de no ser imparcial quan informa sobre Espanya. "Jo miro TV3, i només s'hi parla d'Espanya dient que té una baixa qualitat democràtica", assegura el periodista, una afirmació a la qual Terribas contesta dient que "no és cert". La tensió no acaba aquí i Ferreras respon preguntant a la presentadora d''El matí de Catalunya Ràdio' si no considera que "hi ha un munt de catalans que creuen que TV3 no els representa".

A part d'analitzar el paper de TV3, el programa, que porta per títol 'Cuestión de relato', també repassarà com actuen els mitjans d'àmbit estatal, que sovint han sigut criticats des de Catalunya per mostrar una imatge del Procés que no s'adiu a la realitat.