Jordi Sànchez acusa el jutge Llarena de ser "imparcial", i quatre notícies més

Sànchez qüestiona Llarena i l’acusa de ser jutge i part. Els presos polítics denuncien des del Suprem que la causa busca la “criminalització” de l’independentisme.

Per què Sànchez ha canviat de discurs davant Llarena? Aquest dimarts serà Forn qui criticarà el jutge i reivindicarà el seu independentisme. L'anàlisi d' Ernesto Ekaizer.

Trapero va posar els Mossos a les ordres de la justícia el 27-O. Al·lega a l’Audiència Nacional que va enviar mails al TSJC i a la fiscalia.

Un vehicle amb almenys dos ocupants queda atrapat per una gran esllavissada de pedra al Pallars Jussà. Els serveis d'emergències han reprès aquest dimarts els treballs per buscar possibles víctimes.

'The New York Times' i 'The New Yorker' guanyen el Pulitzer. Les dues publicacions van destapar el cas Weinstein, d'agressions sexuals a Hollywood.