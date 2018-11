Josema Yuste va trobar ofensiu el gag de Dani Mateo i la bandera

"El gag de la bandera és una estupidesa monumental". Amb aquesta contundència es va referir l'humorista Josema Yuste, exmembre de Martes y Trece, a l'esquetx que va protagonitzar Dani Mateo al programa de La Sexta 'El intermedio', en què es va mocar amb una bandera espanyola.

📺 Josema Yuste: "El gag de la bandera es una soberana gilipollez, y me ofende" #JosemaYuste pic.twitter.com/6vbNhGlPTW — esRadio (@esRadio) 29 de novembre de 2018

En una entrevista a 'Es la mañana de Federico', el programa que condueix Federico Jiménez Losantos a l'emissora esRadio, Yuste va afirmar: "No té cap gràcia, no té cap talent i ofèn milions de persones, entre les quals a mi". Segons ell, "l'humor s'ha de fer amb talent", perquè si no "ets un pària". "Què aconsegueix aquest home amb això?", es va preguntar, i va respondre: "Ofendre milions de persones, no tenir cap gràcia i quedar en ridícul".

El gag de la bandera va obligar Dani Mateo a comparèixer dilluns davant d'un jutge, però fins ara el món de l'humor (des d'Andreu Buenafuente fins al 'Polònia') s'hi havia solidaritzat. Les paraules de Yuste, a més, contrasten amb les que ell mateix havia pronunciat al setembre a 'La sexta noche': "L'humorista ha de ser lliure i fer humor del que vulgui. I si algú se sent ofès, que el demandi", va dir llavors.